PANČEVO, 30. jun 2017. (TV Pančevo) – Demokrate su ostale bez predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke. Prema nezvaničnim saznanjima, regionalna RTV Pančevo saznala je da će dr Dušan Stojić, iako poražen, ostati u DS-u, i dalje biti šef odborničke grupe. Razlog zbog čega je podneo ostavku nije javno obelodanjen. Čekamo odgovor pobedničke strane u DS-u na čelu sa Goranom Srećkovićem kako će se nova Demokratska stranka postaviti prema onima koji su stranku koristili za lične interese.

Digla se "žuta" radnička klasa i počistila lažne demokrate, intelektualce i sve one koji su se, tobože, borili za prava građana, a u stvari za svoje lične interese. Žuta banda je u unutarstranačkom obračunu počišćena, kako saznajemo, metlom... Pobedu je odneo radnik, čovek iz naroda - Goran Srećković, sa Snežanom Agatonović – Stejić, sa svima koji nisu hteli više da trpe tiraniju i zloupotrebu DS-a za lične interese. Ima tu, pored dr Stojića, i drugih... Imamo i direktora Elektrotehničke škole Nikolu Ćurčina, koji "grebe" nogama i rukama da ostane na toj poziciji, a kako saznajemo, ima debele propuste u svom radu... To će odlučiti viši organi, a s obzirom na to da je Zakon na strani naroda, učenika i profesora, Ćurčin udara glavom u zid.

No, ni to nije bitno. Ono što je presedan u Pančevu jeste da će demokrate konačno voditi čovek iz naroda, Goran Srećković. Uspeo je Srećko da, argumentovano, skloni celu žutu banditsku organizaciju u Pančevu. Nije mu bilo lako. Nije imao podršku tajkuna, mešetara, starih dužnika, lopova i sličnih. Reče Srećko: "Dosta je samozvanih intelektualaca koji su samo o svojim džepovima mislili, a ne o interesu naroda". Nova snaga, u ipak i dalje jako maloj Demokratskoj stranci, dolazi iz radničke klase koja je svojim tiranima u Pančevu rekla: "Ma dosta je bilo".