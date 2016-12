PANČEVO, 22. decembar 2016. (TV Pančevo) – U toku su završni radovi na ugradnji solarnih panela kod toplane na Kotežu II, a koji će se koristiti za zagrevaje sanitarne vode. Ovo je projekat koji treba da pokaže mogućnost korišćenja obnovljivih i alternativnih goriva. Realizovali su ga zajednički opština Lugoš iz Rumunije i Pančevo, u okviru prekogranične saradnje Rumunije i Srbije. Vrednost projekta je skoro miliona evra.

Kristijan Galesku, zamenik predsednika opštine Lugoš, projektom „Banatsko sunce za sve“, učinjeni su pionirski koraci ka promociji obnovljivih izvora energije, kazao je gradonačelnik Saša Pavlov, na konferenciji povodom završetka projekta „Banatsko sunce za sve“. Ovaj projekat je potpuno u skladu sa Strateškim planom razvoja grada, jer treba da dovede do postizanja održivog razvoja kroz korišćenje obnovljivih izvora energije, kaže Pavlov.

- Benefit je u zaštiti životne sredine, jer implementacijom ovog projekta, mi štedimo na utrošku gasa. Samim tim štedimo životnu sredinu koja se ugrožava, kada bi 100% način grejanja bio samo na gas. Dobijamo potrebne uštede, ne samo u substituciji gasa, nego i u transportu tople vode za korišćenje u domaćinstvima – napomenuo je Saša Pavlov, gradonačelnik.

Projekat „Banatsko sunce za sve“, realizovan je u saradnji grada Pančeva i opštine Lugoš iz Rumunije u okviru prekogranične saradnje. Opština Lugoš dobila je projektnu dokumentaciju koja bi u narednom periodu trebala da omogući korišćenje solarnih panela u četiri vrtića, domu za stare, javnoj kuhinji i sportskoj hali, kaže Kristijan Galesku zamenik predsednika opštine Lugoš.

- Naravno da ovo ima veliki značaj. Svaki projekat koji vodi ka poboljšanju života građana Lugoša je dobrodošao. U ovom slučaju će se najviše radovati deca iz vrtića, ljudi koji žive u domu za stare, a poseban značaj ima za sportsku salu koja će moći da se koristi u punoj svojoj funkciji – objasnio je Kristijan Galesku.

Projektom „Banatsko sunce za sve“, u Pančevu je izgrađeno solarno polje, koje se prostire na preko 900 kvadratnih metara i čine ga 360 kolektora koji se nalaze na metalnoj konstrukciji. Solarno polje trebalo bi da pokaže da je moguće korišćenje solarne energije za zagrevanje sanitarne tople vode koja se koristi na Koteži II. Vrednost celog projekta je oko milion evra, kaže Sandra Božić menadžer projekta i direktorka JKP „Grejanje“.

- Za sada nas je vreme poslužilo. Važno je samo da ne bude kiše i snega, pa da to napravi nepogodno tlo za radove. Svi mašinski i građevinski radovi su gotovi. Ostalo je još jako malo. Za nekoliko dana da se montira poslednje polje solara, i nakon toga sledi povezivanje. Veliki benefit je od ovakvog projekta. Sama investicija je oko milion evra, što nije malo. Za same korisnike biće značajno jer će obezbediti bolji kvalitet, kontinuirano snabdevanje saniratnom vodom. Iskreno se nadam da će i u nekom narednom periodu ovo dovesti i do niže cene sanitarne tople vode za stanovnike Koteža II – objasnila je Sandra Božić menadžer projekta.

- Ovo postrojenje, će štedeti između 8 i 10% energije potrebne za pripremu tople vode na godišnjem nivou. Tokom leta će se koristiti za pripremu tople potrošne vode, a zimi, jer je režim rada toplovoda drugačiji, za podgrevanje vazduha za sagorevanje. Time se postiže povećanje stepena korisnosti kotlova – rekao je Zoran Božanić, član projektnog tima.

U JKP-u “Grejanje”, kažu da se neće zaustaviti na ovom projektu kada je u pitanju korišćenje alternativnih goriva. U planu je da se tokom sledeće godine realizuje i projekta izgradnje postrojenja na bio masu u okvuru Toplane na Kotežu II. Ovaj projekat realizovao bi se kroz privatno javno partnerstvo.