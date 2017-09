PANČEVO, 23. septembar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Aleksandar Vučić je, sumirajući posetu Njujorku, gde je učestvovao na zasedanju Generalne skupštine UN, izjavio da je zadovoljan postignutim. On je naveo da su rezultat toga i najavljene posete svetskih državnika Srbiji te da je razgovarao sa više od 50 zvaničnika zemalja i organizacija što je potvrda da smo vratili ugled Srbije u svetu.

Vučić je rekao da je potvrđena poseta predsednika SAD Donalda Trampa, dogovorena poseta francuskog i turskog predsednika, premijera Belgije...

"Uveren sam da će predsednik Tramp posetiti Srbiju, mislim da ćemo pre toga imati posetu predsednika Makrona. Ne potcenjujte posetu Makrona, ona će za nas biti od strašnog značaja, a verujem da ćemo uskoro videti i Angelu Merkel ili u Berlinu ili u Beogradu, posle njene nove pobede na parlamentarnim izborima", rekao je Vučić i poželeo joj svaki uspeh.

Vučić je ukazao da je upravo vest o dolasku Trampa izazvala reakciju porodice Bitići "koji su napali i mene i Trampa zbog potvrde dolaska u Srbiju", ali i podvukao da je "slučaj Bitići" bila jedna od tema njegovog razgovora sa visokom predstavnicom američke administracije Elizabet Milard.

Kako je rekao Amerikanci uvek insistiraju na rešavanju tog slučaja.

"To ljudi treba da znaju da tu nema 'mnogo slatkih stvari', da su to ozbiljni i odgovorni razgovori koji nisu za nas uvek laki", dodao je Vučić.

Predsednik je u osvrtu na razgovore koje je imao apostrofirao i onaj sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom koji dolazi u Srbiju 10. oktobra sa velikim brojem investitora.

U tom smislu on je ukazao na fabrike koje su turski investitori otvorili do sada i koje će tek izgraditi naznačivši da je to veoma važno, da ljudi od toga žive...

"Veoma sam zahvalan Erdoganu, to je važna poseta" naznačio je predsednik Srbije koji je ponovio da će nakon toga u Srbiju doći i predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Belgije Ssarl Mišel, premijerka Norveške Erna Solberg, Tramp...

Kako je rekao, potrebno je dovesti i one iz Afrike i Azije, "koji nam pomažu i po pitanju teritorijalnog integriteta KiM", ali i gde treba da otvaramo tržišta za našu robu, naše građevince...

Dodao je i da je potrebno i da se "odradi jedna afrička tura", ali i podvukao da je treba pripremiti na najbolji mogući način kako bi dala i odlične rezultate.