PANČEVO, 30. jun 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Dubrovniku sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović o pitanjima od značaja za Srbe u Hrvatskoj i hrvatsku manjinu u Srbiji. Najavio je da će Srbija finansirati izgradnju kuće bana Jelačića u Subotici.

Aleksandar Vučić je novinarima preneo da je hrvatska strana obezbedila projekat za kuću bana Jelačića u Subotici, a da će Srbija obezbediti sredstva za njegovu realizaciju Vučić je u razgovoru za zagrebačku N1 rekao da bi uskoro trebalo da se sastanu stručne komisije koje će raspravljati o razgraničenju na Dunavu, istakavši da ne misli da tu ima velikih problema i da ne treba podizati strast.

"Reč je o velikom novcu, ali ćemo ga naći u pokrajini i republici da to pitanje rešimo, što je dobar signal za Hrvate", rekao je Vučić, koji se prethodno sastao sa Kolindom Grabar Kitarović. Naveo je da će se posle toga rešavati i pitanja asfaltiranja ulica i finansiranja medija na hrvatskom jeziku. "Imamo još problema za 10 od 34 udžbenika predviđena na hrvatskom jeziku, jer smatramo da rukopisi na maternjem jeziku nisu dovoljno stručni. Gledamo da to rešimo", naglasio je Vučić. Prema njegovim rečima, sa hrvatskom predsednicom je razgovarao i o drugim konkretnim pitanjima i problemima koji proizlaze iz Subotičke deklaracije, o kojoj su se njih dvoje dogovorili, te izrazio uverenje da brzo mogu biti postignuti značajni rezultati.

Vučić je takođe detaljno predočio Grabar Kitarovićevoj probleme Srba u Hrvatskoj i šta Srbija u tom pogledu očekuje. "Nastavićemo konkretnu saradnju. Predstavnici kabineta će razmenjivati posete. Gledaćemo da to na najkonkretniji način rešavamo, u što bržem hodu, jer je to važno zbog Srba koji žive u Hrvatskoj i Hrvata koji žive u Srbiji, da se dobro osećaju kao građani tih zemalja. Da nemaju probleme koji su imali i imaju. Verujem da možemo postići značajne rezultate po tom pitanju", uveren je Vučić.

Kada je reč o Samitu Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi (SEECP), na kojem je danas posle podne učestvovao, naveo je da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da se vidi što više konkretnih projekata i stvari koje možemo da napravimo zajedno, jer to, ističe, donosi bolji život građanima Srbije. Izrazio je nadu da će uskoro moći da se postigne dogovor o tome da sedište Transportne zajednice bude u Beogradu. "Mislim da smo blizu. To bi bila dobra vest za građane Srbije", naglasio je Vučić. Predsednik Srbije izjavio je da ne bi hteo da kaže šta misli o porukama iz Podgorice, uključujući izjavu ministra odbrane da bi vojska Crne Gore ratovala protiv Srba na Kosovu ako bi to NATO tražio, jer u tom slučaju ne bi odgovorio očekivanjima građana od svog predsednika.

"Neka nas vređaju i dalje, neka rade rade šta hoće, neka izgovaraju šta žele", rekao je Vučić. Istakao je da je i danas na sastanku šefova država zemalja Procesa saradnje jugoistočne Evrope poručio protivnicima, povodom ideje o regionalnoj ekonomskoj zoni, da nema nameru više da im to pominje, iako misli da bi bilo veoma dobro po region.

Preneo je da je čuo argument iz "dve zemlje i sa jedne teritorije" da ne žele da to "menjaju za evropski put", iako je EU svaki put rekla da to nije zamena za evropski put. "Moja poruka je i danas bila – 'ne morate da se utrkujete u tome da odbijate dobre ideje', da na svakom mestu morate da kažete da vam se ne dopada regionalna ekonomska zona ili jedinstveno tržište, carinska unija... Ništa vam ne namećemo. Nikada više neću ni da vam pomenem", rekao je srpski predsednik. Naše je bilo, kaže, da ponudimo nešto što je dobro.

"Mislim da je tržište od preko 20 miliona stanovnika mnogo bolje od 7,2 miliona. Ako to neko ne vidi na taj način i ne razume, jer nećemo lako postati formalno pravni deo Unije od 400 miliona stanovnika, bilo bi dobro da to vreme ne gubimo i zaradimo nešto za građane da bolje živimo", ukazao je Vučić. Predsednik je ponovio i danas da Srbija nije zainteresovana za ulazak u vojne paktove i saveze, i da ljubomorno čuva svoju neutralnost, kao i da ne veruje da smo od bilo koga ugroženi zato što smo vojno neutralni. Upitan u tom kontekstu i za planove EU o produbljenju odbrambene saradnje, Vučić je u Dubrovniku novinarima rekao da je to interesantna tema, ali da ne zna tačna razmišljanja.

"Produbljuje se saradnja između EU i NATO-a. Ne znam da li je ovo pokret odvojen od NATO-a. Želeli bismo da čujemo ideju, a do sada nismo ništa čuli osim u neformalnim razgovorima", preneo je predsednik. Ističe da Srbija nije zainteresovana za ulazak u vojne paktove i da je to više puta rečeno. "Imamo razlog što ne verujemo da smo ugroženi zato što smo neutralni, jer smo spremni da zemlju čuvamo, odbranimo nebo i zemlju na svaki način. Po tom pitanju nemamo problema", zaključio je Vučić. Podsetio je da je Briselski sporazum potpisan i da je već tada rekao da ćemo se mi držati i sporazuma i toga što je potpisano, a da neki drugi neće.

"I bio sam u pravu", rekao je Vučić i naveo da su Srbi na KiM pokazali jedinstvo glasajući za Srpsku listu i da je ta lista nezaobilazan faktor u pokušajima da se formira vlada. "Nemoguće je da me ta tema preskoči. Nisam te sreće da se jednom desi da nešto drugo bude tema, ali i mora da bude. To je stvar koja se ne rešava u jednom ili tri dana", objasnio je predsednik novinarima uoči današnjeg susreta. Dodao je da je "svaki put kada se razgovara to važno". "Dijalog spušta tenzije na terenu", rekao je Vučić. "Nemojte da razmišljate o sebi i o meni, koji živimo u Beogradu. Super je živeti u najvećem gradu u jugoistočnoj Evropi, uz Bukurešt i Atinu. Međutim, treba se pitati i šta je sa našim narodom južno od Ibra", istakao je predsednik Srbije.

Dodao je da će sa Mogerinijevom razgovarati i o evropskom putu Srbije, neophodnim reformama koje moramo da sprovedemo, ali i o predstojećoj konferenciji u Trstu, kao i o projektima koji treba da budu vidljivi za građane. "Ako pričamo o auto-putu Beograd–Priština, posle četiri godine, dajte da napredujemo. Mi smo dali svu dokumentaciju. Dajte da vidimo da zabodemo ašove i počnemo da radimo na tome...", istakao je Aleksandar Vučić. Predsednik je izjavio i da će Srbija jun završiti sa 27 do 28 milijardi dinara, odnosno više od 220 miliona evra ukupnog suficita.

Istakao je da se ne radi o primarnom, već ukupnom suficitu, što je još značajnije.