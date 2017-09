PANČEVO, 25. septembar 2017. (TV Pančevo) – Niste građani drugog reda i imaćete najmodernije puteve, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju obnovljenog puta od Žagubice do Krepoljina dugog 22,6 kilometra i obećao građanima "najveće plate i penzije veće nego ikada". Vučić je poručio da u budžetu Srbije ima novca i zahvalio građanima za veru u, kako je naveo, teške reforme koje je sprovela Vlada Srbije.

Ovde rade vredni ljudi, dobre zanatlije, rekao je Vučić i istakao da on kao predsednik Srbije neće dozvoliti da se među građanima prave razlike i da se ulaže samo u centar Beograda ili Novog Sada.

Uradićemo sve puteve da možete sa lakoćom da dođete i do Petrovca i do Požarevca, obećao je Vučić građanima Žagubice i najavio dolazak i jednog "malog investitora" u to mesto.

Vreme je da pokažemo poštovanje prema našem narodu sa Homolja i da uložimo mnogo više nego pre 40 ili 50 godina, istakao je Vučić.

On je obećao građanima istočne Srbije "velike pomake" i to u kratkom roku navodeći da će biti napravljen i neuporedivo bolji put do Bora.

Razgovaramo sa više investitora koje planiramo da dovedemo u ovaj deo Srbije, istakao je Vučić pomenuvši Negotin, Kladovo, Bor, Majdanpek, Žagubicu, i Golubac.

Za Golubac, Vučić je ocenio da je dosta toga već urađeno i da postoji potencijal za razvoj turizma.

Ostaje nam posle toga da radimo na Dunavskoj magistrali, zaključio je Vučić koji će prisustvovati i Skupštini opštine Žagubica na kojoj će mu biti uručena povelja počasnog graрanina.