PANČEVO, 26. septembar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za zagrebački „Večernji list“ da će Srbi i Hrvati u budućnosti morati da budu saveznici i najavio svoju posetu Zagrebu u novembru. Upitan šta vidi kao glavni problem u odnosima Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvata i Srba, on je rekao da te probleme vidi, ali da ih ne razume.

Moram biti iskren, vidim ih, ali ih ne razumem i mislim da će Srbi i Hrvati u budućnosti sve više morati biti saveznici, a sve manje ljudi koji će živeti u prošlosti svojih neprijateljstava, rekao je Vučić.

On je dodao da je „česta razmena otrovnih strelica između Zagreba i Beograda, uglavnom oko ustaštva i četništva ili statusa nacionalnih manjina“.

Upitan da prokomentariše kada će to prestati, Vučić je rekao da „neće skoro“, ali da veruje da će se situacija polako menjati, kao i da će toga biti manje nego sada.

Odgovarajući na pitanje zašto je kritikovao predlog novog hrvatskog zakona o braniteljima, kazao je da, kada se u njemu govori o velikosrpskoj agresiji, a rezultat je da je proterano 250.000 Srba sa svojih ognjišta i da su Srbi na tom prostoru imali više žrtava nego Hrvati, onda se zaboravlja da Srbi mogu da donesu 500 zakona o Jasenovcu i drugim stratištima.

Postavlja se pitanje kuda to vodi. Ja samo molim naše hrvatske prijatelje da se pre nego što donesu zakon stave u naše cipele, kao što to mi radimo ovde. Ja nikada nisam tražio da dođem u Zagreb, a da neko mora da govori kakav je genocid počinjen u Jasenovcu ili da neko dođe u Beograd i da mora o tome da govori. Naš je nedostatak u tome što se retko stavljamo u tuđi položaj ili cipele, rekao je Vučić.

Upitan da kaže šta misli o ideji da se proglasi moratorijum na javne rasprave o prošlosti, Vučić je odgovorio da je to „divna rečenica“.

Iskoristiću je već u utorak na RTS-u, dodao je srpski predsednik.

On smatra da Hrvatska neće kočiti Srbiju na njenom evropskom putu, ali je naglasio da je bivši premijer Zoran Milanović uvodio sankcije „ni zbog čega“.

Nema ništa od toga sve i da Hrvatska hoće. Ona može da pravi probleme, ali ne može da zaustavi naš put u EU. Ali, da budem iskren, verujem da ćemo imati potporu Hrvatske na tom putu, rekao je Vučić.

On je, takođe, rekao da poštuje hrvatsku predsednicu Kolindu Grabar Kitarović i da smatra da je važno da se radi na konkretnim stvarima i pokazuje poštovanje jednih prema drugima.

To je lekovito i značajno pomaže u odnosima naših država i naroda, rekao je on.

U intervjuu za zagrebačke novine Vučić je govorio i o napadu koji je doživeo u Srebrenici.

U jednom sam trenutku pomislio kada sam video da sam ostao sam i da nikog iz protokola nije bilo u blizini, a da su moji saradnici ostali dvadesetak metara iza mene, to je to, gotovo je. Nisam pognuo glavu, pognuo sam glavu na spomen-obeležju, pred srebreničkim žrtvama, jer glavu saginjem tamo gde ja hoću i to je bila moja odluka. Kasnije, pod kamenicama, cipelama, bocama ni jedne sekunde nisam pognuo glavu, rekao je Vučić.