PANČEVO, 01.oktobar 2017. (TV Pančevo) – Sloboda i nezavinost nemaju cenu i obećavam da ćemo ih čuvati bez obzira ne sve pritiske, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na komemoraciji u Spomen parku Jajinci, posvećenoj očuvanju sećanja na više desetina hiljada stradalih u Drugom svetskom ratu,.

Vučić je, u obraćanju na državnoj komemorativnoj svečanosti posvećenoj očuvanju sećanja na više desetina hiljada stradalih na tom stratištu u Drugom svetskom ratu, rekao da Srbija danas piše stranice svoje dudućnosti – nezavisne, suverene i slobodne zemlje, koja ne želi ništa tuđe, ali jasno i nedvosmisleno kaže da neće dati nikome ono što joj pripada.

Jajinci su bili jedna od najstrašnijih fabrika smrti u Evropi, koja je radila po „strašnoj“ rutini – doručak, ručak , večera, spavanje, streljanje – rekao je predsednik i podsetio da su tu dovođeni Srbi, Jevreji, Romi, svi drugi koji misle drugacije, svakog dana u jame je bacano po 300 ljudi. „I danas znamo šta je nacizam, zahvaljujući i Jajincima, Jadovnu, Prebilovcima, a to je dugoročno “investiranje“ u mržnju. Moramo da se sećamo i da se podsećamo na količinu smrti koja je ovde proizvedena“, poručio je i dodao da dobro pamtimo, da zaboraviti ne smemo, kao što ne smemo ni stati na putu za bogatiju i srećniju Srbiju.

Kako je rekao, „stojimo ovde i samo nas svest može odvojiti od zastrašujućeg ponavljanja istorije i farse i nekoga ko hoće ponovo da investira u mržnju i smrt“. „Mi hoćemo da investiramo u život i budućnost u dogovore, razumevanje, mir i rad koji taj mir obezbeđuje“, rekao je predsednik Srbije.

Malo je država i naroda u svetu koji su tokom čitave istorije doživeli stradanja tih razmera kao što su Srbija i Srbi. On je rekao da gotovo da nema mesta u Srbiji gde se bar jednom nije dogodio neki strašan pogrom i veliko stradanje i podvukao da smo najveća stradanja doživeli u 20 veku, koji je obeležio prosperitet i napredak, ali i dva svetska rata iz kojih smo izašli kao pobednici, ali i platili ogromnu žrtvu – oko polovine stanovništa stradalo je u njima.

Upitao je i šta se to dogodilo ljudima koji su postali takvi zločinci, šta ih je nateralo da ustanu ujutru, doručkuju, umiju se, a onda odu i pucaju u neke druge ljude, vezane, mučene – u srce, potiljak. . .“Kako se stvorila ta rutina besmisla na koju su žrtve naterane, a izvršioci se navikli“ zapitao je Vučić. „Kada bismo svaki dan obilazili ovo mesto i ostavili po jedan cvet za po jednu žrtvu i da izgovorimo po jedno ime trebalo više od 220 godina za sve. A zamislite koliko godina bi nam bilo potrebno za sve žrtve svih užasa na ovim prostorima, i to samo u poslednjih 100 godina… Nemamo mi toliko vremena, niko ga nema“, poručio je predsednik Srbije. Zato smo, kaže, danas u Jajincima, jer nas samo svest o tome može odvojiti od ponavljanje i naterati da se plašimo dovoljno i da u tom strahu počnemo da investiramo u budućnost i život. To je, podvukao je predsednik Srbije, najvažnije, da investiramo u život, dogovor, razumevanje, mir i rad koji mir obezbeđuje. „I zato dok stojim ovde znam da nema boljeg mesta od ovog strašnog da još jednom pokrenem pitanje o našem dijalogu o svemu što nas čeka i da vas pitam – pogledajte Jajince i smrt i rečite sebi i meni i svetu šta hoćete da radimo danas i sutra. U šta da investiramo“, rekao je Vučić.

On je poručio da Srbija danas ima prijatelje u svetu, i među državama sa kojima je ratovala. „Danas nam je Nemačka prijatelj i to smatram uspehom, investicijom u budućnost, a Srbija nije i neće okrenuti leđa prijateljima sa istoka, Rusiji i Kini, niti će zaboraviti prijateljstva sa afričkim iazijskim zemljama“, naznačio je Vučić.

Kako je rekao, stvarajući nova i čuvajući stara prijateljstva, borimo se da se mračne epizode prošlosti ne ponove, jer se borimo za život i smeh svakog našeg deteta. Predsednik je podvukao da ne smemo da zaboravimo i ne smemo stati na putu za lepšu Srbiju, ali da moramo da oprostimo. „Nemamo pravo da zaboravimo na sva naša stratišta, na ubijenu decu, ne smemo zaboraviti da su zab da su neki hteli seme da nam zatru i da su prolili toliko krvi da nisu mogli da izračunaju koliko… Nemamo pravo da zaboravimo, ali moramo da oprostiomo, da gledamo u budućnost, zbog dece, da ne prolaze kroz ono kroz šta su prošli njihovi preci“, zaključio je Vučić.

Državnoj ceremoniji, prisustvovali su i predsednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić, ministri u vladi, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici Grada Beograda i opštine Voždovac, diplomatski i vojno-diplomatski predstavnici više od 20 država, predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Saveza jevrejskih opština, Udruženja logoraša, SUBNOR-a Srbije i veliki broj ratnih veterana.

Na komemoraciji su i nekadašnji zatočenici logora smrti u okupiranoj Evropi tokom Drugog svetskog rata, potomci stradalih, predstavnici brojnih ustanova kulture, nauke, obrazovanja i umetnosti, učenici beogradske osnovne škole iz Jajinaca, kao i veliki broj građana Beograda i čitavog niza gradova i mesta u Srbiji.