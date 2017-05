PANČEVO, 3. maj 2017. (TV Pančevo) – Stanje u “Petrohemiji” je stabilno i ona dobro posluje, dok je stanje u pančevačkoj “Azotari” značajno teže, istakao je premijer Aleksandar Vučić, govoreći o stanju u petrohemijskom kompleksu Srbije. Premijer Vučić 13. maja putuje u Kinu gde će pokušati da reši probleme privatizacije u velikim preduzećima Srbije.

Problemi hemijskog kompleksa počeli su da se rešavaju, a ova vlada čini korake da se pančevački hemijski giganti postave na čvrste noge. Situacija u “Petrohemiji” je stabilna, što bi premijer Aleksandar Vučić rekao, dok se to ne bi moglo reći za “Azotaru”.

Uz rešenje pitanja petrohemijskog komleksa, premijer Vučić ističe da će na samitu u Kini s liderima najvećih zemalja pokušati da reši pitanje Smedereva, Bora i drugih privrednih giganata Srbije.

Na primedbu Televizije Pančevo da je rešenje petrohemijskog kompleksa veoma važno za Srbiju, premijer Vučić ističe.

- Što se petrohemijskog kompleksa tiče, u pravu ste, to je jedno od teških pitanja za nas, i jedno od ključnih pitanja. Sa “Petrohemijom” nemamo problema, jer oni trenutno imaju 7,6 milijardi na računu. Čak da dođe do velikog povećanja cene primarnog benzina, oni mogu da izdrže godinu dana, bez ikakve pomoći i podrške države. Ono što me muči to je “Azotara” i “MSK” i za to moramo brzo da tražimo i pronalazimo rešenje, kao i za RTB. Imaćemo najavu puta u NR Kinu, to je 13. do 16. maja. Tamo će biti svi svetski lideri, 27 svetskih zemalja. Svih mogućih iz Evrope i sveta. Svi će doći na promociju jednog pojasa i jednog puta koju drži Ši Đin Ping. Imaću bilateralni sastanak i sa predsednikom i sa premijerom Kine, i ja ću opet da molim za njihovo još veće ulaganje u Srbiju. Posetiću železaru “Hbis” u pokrajini Hbej, to su ljudi koji su uzeli smederevsku Železaru, da im zahvalim na svemu i da ih zamolim da posle kupovine Košica ne zapostave Smederevo. Ono je i dalje od suštinskog značaja za nas. A da probamo da pronađemo to dugoročno rešenje za RTB. Mi sada ulažemo novac u Majdanpek, i to je oko dve milijarde, dodaćemo još jednu milijardu, i već kupujemo dampere i sve drugo što je neophodno za nove otkrivke u Majdanpeku. Ako budemo uspeli, završićemo to mi oko Majdanpeka, ali naš problem je Cerovo, naš problem je borska “Jama” i tu nam je potrebno mnogo veće ulaganje, i to je ono što ću da radim u Kini, rekao je premijer Aleksandar Vučić.

Za delove petrohemijskog kompleksa Srbije u Pančevu – Azotaru i Petrohemiju, ima zainteresovanih, a njihova privatizacija je realnost.

Premijer Vučić želi da ovi privredni giganti nastave s uspešnim radom i posle privatizacije, jer to je veoma važno za srpsku privredu.