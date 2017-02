PANČEVO, 14. februar 2017. (TV Pančevo) – Gostujući u emisiji "Upitnik" Radio-televizije Srbije, posle današnje odluke predsedništva Srpske napredne stranke da bude kandidat na izborima za predsednika Srbije, premijer Aleksandar Vučić je rekao da će konačna odluka o kandidaturi biti doneta u petak na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

"Ono što je danas urađeno je samo predlog, o kome će se odlučiti na sednici Glavnog odbora. Suština je u tome da je ovo pitanje od velikog značaja za budućnost Srbije. To nije pitanje kompetencija, ili činjenice da volite svoj posao. Tri godine koliko sam predsednik Vlade smo postigli značajne rezultate, a poslednjih nekoliko meseci ste mogli da vidimo da svi oni koji su nas doveli do ivice bakrotstva i učestvovali u pljačkaškim privatizacijama žele da ponovo vrate Srbiju na ivicu provalije posle teških reformi koje priznaje ceo svet", rekao je Vučić.

"Vratili smo Srbiju na međunarodnu političku scenu na najbolji mogući način, i moja je namera da nastavim da radim zajedno sa Nikolićem, ukoliko to bude njegov izbor", rekao je premijer.

"Fer je da imam priliku da se borim za rezultate koje smo postigli. Nisam se sa Nikolićem sreo danas, videli smo se nedavno, razgovarali smo. Svaku reč koju je Toma rekao razumem. Ljudi koji bi glasali za mene glasali bi i z anjega. U ovoom trenutnku je ovo racionalna odluka, on je najbolji kandidat ali pookušavamo da smanjimo rizik zbog nekoliko procenata glasoova. Procenama je da ćemo mojojm kandidaturom da se lakše suprodstavimo svima onima koji su se udružlili i koji žele da vrate Srbiju nazad”, rekao je Vučić.

"Nemojte da se nadate da će se SNS podeliti, nemojte da računate da će biti nejedinstva u SNS, poručio je Vučić protivnicima.

Na pitanje kakva je dalja politička sudbina Tomislava Nikolića Vučić je rekao da planira da nastavi da radi zajedno sa Nikolićem.

"Ne znam da li ću pobediti, bilo je rasprave u stranci, prihvatio sam kandidaturu samo zbog toga što mislim da je važno da obezbedim stabilnost i kontinuitet za Srbiju. Ne postoji rizik koji ne bi preuzeo da to sačuvam. Verujem da će u tome učestvovati i predsednik Nikolić, i Dačić, i Ljajić i drugi. Ukoliko bih postao predsednik, žestoko bih kontroilisao vladu i bio od pomoći u najtežim trenucima, jer su to ljudi koji se bore za svoju zemlju", rekao je premijer, koji je dodao da će nastaviti da obavlja ppremijerski posao i da neće biti u predsedničkoj kampanji.

Na pitanje o parlamentarnim izborima, Vučić je rekao da je pitanje je koliko je skupštinska većina stabilna. "Ne mogu da isključim mogućnost parlamentarnih izbora", rekao je i dodao da mora da o tome brzo odluči. Niko od tajkuna ne upravlja Srbijom, rekao je premijer i rekao da oni imaju pravo da se kandiduju za predsednika, ali sada nemaju pravo da se kandiduju kod banaka. On je dodao da "nikada nije do kraja zadovoljan borbom protiv korupcije, jer vidi da se akcije hapošenje provaljuju u tužilaštvu i policiji".

On je naveo i da ne veruje da se Bogoljub Karić neće baviti politikom, i rekao da je, kada je odbačena istraga protiv Karića, burno reagovao, ali da nije otišao sa Karićem potom na ručak, nego u Belorusiju da otvori fabriku koju su napravili srpski inženjeri i radnici.

Upitan koji je "tajkun koji je opljačkao Srbiju u zatvoru", on je naveo da je u pritvoru Milo Đurašković, da je protiv Miroslava Miškovića doneta prvostepena presuda, ali čak i da nije, da oni više "ne mogu da upravljaju Srbijom". Premijer je rekao da je veoma važno da odgovori na pitanje o aferi Savamala i novim optužbana protiv Siniše Malog iznetih od strane njegove bivše žene Marije Mali.

"Mislim da je Mali napravio izvranredne rezultate, možda najveće od Branka Pešića do danas, i da je nastavljena ranija politika, grad bi bankrotirao. Imajući u vidu sve što se dešavalo, ja sam rekao da je neko iz grada stajao iza te akcije, ali ih ne bi kudio ni da su to uradili u po bela dana. Da naprave klizalište za decu kao danas. Oni su, nažalost, to uradili po noći i zbog toga će snositi političke posledice. Čak nećemo čekati ni tužilaštvo. U tom smislu njegova pozicija nije laka i dugoročno nije održiva, ali to ćemo raditi kada budemo mislili da je vreme za to. Nikada pod pristiskom neću da radim", rekao je Vučić

"Dobio sam nekoliko pisama od godpođe Marije Mali, ne smem da komentarišem sadržaj tih pisama. Mogu da kažem da sam uvek na ženskoj strani, a mislim da deca treba da budu uz majku. A ne razumem ko su ljudi koji su za političke izjave koriste ženu koja se bori za starateljstvo, koji koriste to za političke obračune. To nikada u Srbiji nije bilo. To je dno dna. Vrlo je teško da Siniša Mali već dugo bude na tom mestu", rekao je Vučić i dodao da Mali svakako neće da bude kandidat stranke za gradonačelnika.

Premijer je rekao i da nije zadovoljan što je ministar zdravlja Zlatibor Lončar viđen u Šilerovoj, ali da ne želi da kaže ko je tamo bio 45 minuta pre Lončara.

Vucič je rekao da postoje i takve fotografije, ali da neće da ruši deci iluzije o njihovim roditeljima: "A, reč je o nekom mnogo važnijem od Lončara", rekao je premijer.

"Čista obraza ostajem da se ponosim rezultatima svog rada", rekao je Vučuć.