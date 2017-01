PANČEVO, 9. januar 2017. (TV Pančevo) – Premijer Srbije Aleksandar Vučić se tokom zvanične posete Indiji sastao sa potpredsednikom Vlade Ruske Federacije Dmitrijem Rogozinom. Predsednik Vlade Srbije je danas stigao u Indiju, a na aerodromu mu je priređen svečani doček.

Vučić i Rogozin će do 13. januara učestvovati na samitu investicija “Vibrant Gudžarat globalnom samitu”, u indijskom gradu Gandinagaru, u saveznoj državi Gudžarat, a planirano je da se srpski premijer sastane i sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem. Vučić se sastao sa Dmitrijem Rogozinom i napomenuo je da je to bio prijateljski susret, da je Rogozin prijatelj Srbije i ocenio je da se dugo poznaju.

- Podelio bih to u tri dela. Jedan je ovaj koji se tiče Indije, Rusi su mnogo godina ovde prisutni i oni u martu imaju veliki samit na kom velike ruske kompanije koje proizvode i prodaju naoružanje dolaze, Rogozin se time bavi iz svog portfelja i on bi nama pružio podršku da možemo da učestvujemo u određenim poslovima, u remontima, gde mi dobijamo deo tog, veoma odgovornog posla, da možemo da zaposlimo što više ljudi u Srbiji i zahvalan sam mu na tome, pošto oni mnogo bolje poznaju Indiju, nego što je mi poznajemo, kako da bude što prisutniji na ogromnom indijskom tržištu. U drugom delu razgovarali smo o našim političkim odnosima, koji su veoma dobri, koje možemo i dodatno da unapredimo i zahvalio sam se na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Ljudi zaboravljaju, ali smo tu uvek imali podršku Ruske Federacije. U poslednjem delu, pošto je Rogozin kopredsednik mešovitog komiteta, predsednik sa ruske strane, razgovarali smo detaljno o svim odnosima Srbije i Rusije – naveo je Vučić.

Vučić je razgovarao o saradnji vojnih industrija. Ljudi treba da znaju u našoj zemlji da namenska industrija predstavlja jedan od značajnih faktora u budućnosti za rast Srbije, objasnio je on.

- Namenska industrija je jedan od motora razvoja Srbije i u nju ćemo uložiti mnogo više novca nego što smo mislili da smo u situaciji jer u svetu nikada nije bila veća potražnja za proizvodima namenske industrije, bilo da je reč o oružju, oruđu, o municiji. Svuda, pa i na ovom mestu se o tome govori.

Prvih devet meseci 2016. godine naš izvoz u Rusiju uvećan je za 10,4% u odnosu na 2015. godinu.

- Naš uvoz je pao pre svega zbog manje uvoza energenata, ali u svakom slučaju, to se vratilo na onaj nivo koji je bio 2014. godine, jer je 2015. godina zbog pada rublje bila kritična. Želimo da sve to podstaknemo, da sve ide brže, više i bolje. Ove godine imamo 5,1% više turista iz Rusije nego prethodne godine jer smo imali veliki pad 2015. godine u odnosu na 2014. godinu. Sada ponovo beležimo rast i očekujemo dolazak još većeg broja Rusa u našu zemlju.

Posle 1986. godine Vučić će imati čast da kao predstavnik Srbije razgovara sa indijskim premijerom u Indiji.

- Verujem da ćemo umeti to da iskoristimo na najbolji način. Imamo nekoliko konkretnih stvari o kojima razgovaramo. Jedna od stvari je i dolazak indijskih investitora kod nas i neke naše kompanije koje žele ulazak na indijsko tržište su došle ovde, dalje unapređenje i političkih i ekonomskih odnosa, jer nama je potrebna zaštita našeg teritorijalnog integriteta u svim međunarodnim forumima, ali mislim da imamo ogromnu perspektivu u razvoju naših ekonomskih odnosa i verujem da ćemo po vojno-tehničkim pitanjima uspeti da obezbedimo značajniju saradnju i to sve doprinosi, rekao bih, razvoju srpske ekonomije. Ovo je druga najveća zemlja na svetu, po broju stanovnika , da 31 godinu nismo imali ovakvu vrstu sastanaka govori o tome da mso ipak nešto uspeli da uradimo. Danas je Indija jedna od zemalja sa najvećom, tačnije najbrže rastućom ekonomijom, bilo to 7,1 ili 7,4 posto, kako se predviđa, svejedno, prosto i u Aziji je teško naći nekoga ko može sa njima da se poredi i mislim da mi to treba da iskoristimo i za veće naše prisustvo na njihovom tržištu, ali i da zamolimo one koji su najuspešniji da dođu u Srbiju i naprave proizvodnju – ističe Vučić.

“Vibrant Gudžarat globalni samit” je jedan od najznačajnijih međunarodnih poslovnih skupova u Indiji. Glavna tema samita je održivi ekonomski i socijalni razvoj. Premijer Vučić razgovaraće i sa predstavnicima najvećih indijskih kompanija i prisustvovati svečanom otvaranju Mumbajske berze. Na samitu se očekuje učešće predstavnika više od 100 država, 2.000 indijskih i stranih kompanija i više od 2 miliona posetilaca.