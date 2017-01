PANČEVO, 2. januar 2017. (TV Pančevo) – Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da naredni izbori neće biti izbori između različitih politika, nego izbori između prioriteta. U autorskom tekstu za novogodišnji broj nedeljnika "Ekspres" Vučić je naveo da će na jednoj strani biti rad, stabilnost, putevi, fabrike, škole, a na drugoj parole.

"Na priču možeš da dobiješ apele i podršku na Tviteru, i to onih koji na mrežama traže taj zamišljeni ideal, postajući i sami virtuelni ništa manje od samih mreža, a na drugo, na rad, možeš da dobiješ glasove na izborima. I to u jasnoj proporciji. Tačno onoliko koliko si radio", rekao je Vučić.

On je rekao da su pred Srbijom zadaci, a ne želje, "žuljevi, a ne postovi na Tviteru". "I jedino je važno - ne prestajati sa radom. Kada ozbiljno radiš, postoje oni koji to i primete i cene. Imaš odjednom prijatelje, a ne folovere. A postoji ogromna razlika između njih. Prijatelji ti, poput Šredera, pomognu da pronađeš nova rešenja. Foloveri te, prateći svoje nedosanjane snove, gurnu u nešto čemu nisi dorastao. I kada se to pokaže, odu da folovuju nekog drugog. Prijatelji ostaju i kada je teško", zaključio je Vučić.