PANČEVO, 16. februar 2017. (TV Pančevo) – Premijer Aleksandar Vučić zahvalio se danas svome gostu kancelaru Austrije Kristijanu Kernu na svemu što njegova zemlja radi na očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu i podvukao da na Austriju gledamo kao na prijateljsku zemlju koja nam daje veliku podršku na putu ka EU.

Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da kancelar Austrije ima uvek razumevanja i sluha za probleme u ovom delu Evrope, ističući da to nije slučaj baš i sa svim drugim zemljama Evrope.

„Vi uvek imate razumevanja i pažnje i da nam pomognete i hvala na takvoj vrsti podrške” rekao je Vučić obraćajući se austrijskom kancelaru kome se zahvalio na podršci i pomoći na evropskom putu Srbije.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić predao je danas austrijskom kancelaru Kristijanu Kernu „papir” o Zapadnom Balkanu, sa ciljem stvaranja slobodnog trgovinskog tržišta i carinske unije u regionu.

Reč je o ideji koja, kako je objasnio Vučić, ima za cilj da se „približe naše teritorije” i olakša protok robe. Premijer nije precizirao šta sve podrazumeva njegova inicijativa, ali je istakao da gubimo sedam odsto prihoda zbog čekanja kamiona na granicama.

On je rekao da je o tom „papiru”, na engleskom jeziku, obavio prve konsultacije sa premijerom BiH Denisom Zvizdićem i albanskim premijerom Edijem Ramom.

„To je moja ideja, prvi put sam uručio taj papir Kernu, a ideja je da se napravi slobodna trgovinska zona i carinska unija, čime ćemo postati veće tržište, atraktivnije”, rekao je Vučić. Smatram da je to budućnost regiona. „Što bogatiji budemo, to će biti bolje za nas. To je neka moja lična ideja i inicijativa”, poručio je premijer. Austrijski kancelar Kristijan Kern izjavio je danas da podržava predlog srpskog premijera Aleksandra Vučića o formiranju slobodne trgovinske zone Zapadnog Balkana, u okviru Cefta regiona.

Kern je posle razgovora ocenio da Srbiju i Austriju vezuju duboko prijateljstvo i veze i da je sa srpskim premijerom razgovarao o infrastrukturnom povezivanju.

On je dodao da Austrija podržava evropski put Srbije i da ima veliki interes da podrži investicije u Srbiji koju smatra važnim partnerom.

Austrijski kancelar doputovao je sinoć u Beograd i premijer Vučić priredio je neformalnu večeru za gosta iz Austrije. Razgovarali su o odnosima dve zemlje, migrantskoj krizi i situaciji u regionu.

Kern želi, kako je najavio uoči posete, da produbi dobre odnose između Austrije i Srbije, te da u Beogradu razgovara o jačanju ekonomske saradnje, nastavku saradnje u suzbijanju ilegalne migracije i približavanju Srbije EU. "Dolazim u Srbiju uveren da je reč o stabilnoj zemlji i da postoje značajne mogućnosti da unapredimo odnose na temelju zadivljujućih reformi koje je sprovela srpska vlada, poručio je Kern u intervjuu Tanjugu, uoči zvanične posete Beogradu. Kern navodi da sa premijerom Vučićem, za kojeg kaže da je trezveni, dosledan političar kojem su u interesu pozitivan razvoj i mir u regionu, ima puno stvari o kojima će razgovarati, a koje povezuju dve zemlje - pre svega, reč je o ekonomskim odnosima.