PANČEVO, 17. septembar 2017. (TV Pančevo) – U Tršiću održana završna svečanost 84. Vukovog sabora u okviru koje je otvoren Obrazovno-kulturni centar "Vuk Karadžić". Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da je Vuk Stefanović Karadžić držao do Srbije, branio srpstvo, čuvao srpski jezik i ćirilicu.Aleksandar Vučić je, u besedi na završnoj svečanosti 84. Vukovog sabora u Tršiću, naglasio da su Vuk Stefanović Karadžić, Nikola Tesla, uz Svetog Savu, Dositeja Obradovića i Njegoša, kao i Ivu Andrića dali najveći doprinos srpskom narodu.

"Domaćini su rekli da je Vuk bio veliki Evropljanin i građanin sveta, ali je pre svega bio veliki Srbin i kada bi bio u milosti i u nemilosti srpskih vladara", podvukao je Vučić i dodao da Vuk čak i u vreme progona nije dovodio u pitanje patriotizam i ljubav prema Srbiji.Svečanost u Tršiću, kaže, posvećena je jednom od tvoraca i najvećih imena srpske kulture, a održava se u mestu odakle je Vuk krenuo u daleki svet.Istakao je da je, kao neposredni učesnik Prvog srpskog ustanka, pripremio obiman materijal i da njega nije bilo ne bi danas imali mnoge monografije velikih junaka koji su ustali na jednu od najvećih svetskih imperija.

Vučić je podsetio da je Vuk bio reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina, a to što je stekao počasne doktorate dodatno dokazuje da se radilo o velikom i genijalnom umu.Predsednik Srbije izrazio je posebno zadovoljstvo što završnoj svečanosti u Tršiću prisustvuje veliki broj mladih, rekavši da nijedne godine do sada nije bilo toliko dece. "Danas sam dobio podatak zbog kojeg mi je osmeh širok, a to je da smo samo u Krupnju, nedaleko odavde, u prvih šest meseci imali više rođenih beba nego u prethodnoj čitavoj godini. To znači da će ovde za 10 i 15 godina biti još više dece", naveo je Vučić.Vučić je inače prvi predsednik Srbije koji prisustvuje Vukovom saboru.Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da Deklaracija o zajedničkom objedinjenom nacionalnom delovanju i definisanju nacionalnih minimuma i principa za opstanak srpske nacije i srpskog naroda nema nikakve veze ni sa kakvim hegemonizmom, niti sa šovinizmom."Deklaracija i svi ostali, slični koraci imaju za cilj samo i jedino da pravovremeno i adekvatno zaštiti srpski jezik i pismo kao jedan od najbitnijih delova celokupne srpske kulture - da zaštitimo i sačuvamo srpski narod", rekao je Vučić u obraćanju na Vukovom saboru u Tršiću.

A to, kako je istakao, ne može, a i da hoće - neće uspeti da nam zabrani niko.Jezik i pismo su konsitutivni element i bitan ujedinjujući faktor za opastanak svakog naroda i njegove kulture, istakao je predsednik i dodao da stoga Deklaracijom i želimo da osiguramo pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, na izučavanje srpske kulture, nacionalne geografije.