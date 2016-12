PANČEVO, 28. decembar 2016. (TV Pančevo) – Republički budžet će prvi put od Drugog svetskog rata godinu završiti sa suficitom, i to bez značajnih privatizacionih prihoda, saopštio premijer gostujući sa nemačkim ekskancelarom Gerhardom Šrederom na TV Prva. Srbiju će u EU uvesti Vučić, na ovoj ili onoj funkciji, izjavio Šreder.

„Vladin budžet biće u suficitu uprkos svih plaćanja u decembru, čak i plaćenih 42 miliona evra za rakete na MIG-ovima, i 105 miliona evra za Petrohemiju“, objasnio je on gostujući na televiziji Prva.Prema njegovim rečima, uprkos svih starih dugova koji su vraćani, imaćemo suficit vladinog budžeta.Deficit države, u koji spadaju projektni zajmovi i opštinski, biće 1,4 ili 1,5 odsto, što je, kako konstatuje, značajno ispod deficita drugih, čak razvijenijih, država EU.

Bivši kancelar Nemačke Gerhard Šreder pozdravio je večeras to što je premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno odlučio da Srbija ide u Evropu, a da ne napušta dobre kontakte sa Rusijom.„Mislim da je to uslovljeno istorijski, da je to važno, jer ako Evropa i EU taj dobar odnos sa Rusijom izgube u potpunosti, a malo su na putu ka tome zbog sankcija koje su uveli, onda to neće biti dobro za Evropu“ rekao je Šreder gostujući na TV Prva zajedno sa premijerom Vučićem.

Šreder je naveo da je poznato da je uvek kada je Evropa imala i ima dobar odnos sa Rusijom na kontinentu bio mir, a da je u suprotnom situacija postajala teška.„Vučić je čovek koji vrlo dobro zna da mora da bude orijentisan ka EU sa Srbijom i to radi vrlo dosledno, ali istovremeno ima i razumne i prijateljske odnose sa Rusijom. Ništa nije važnije od toga“ zaključio je Šreder.

Prema njegovim rečima, zbog tradicionalno dobrih odnosa Srbija kao članica EU mogla bi da igra i igrala bi važnu ulogu što se tiče odnosa sa Rusijom.Na tu temu govorio je i premijer Vučić koji je prvo naznačio da je i u tom segmentu dosta toga naučio od bivšeg nemačkog kancelara i da se inače više puta sa njim konsultovao o bitnim stvarima za Srbiju navodeći i da na primer vodeći ljudi najmoćnijih svetskih i evropskih kompanija, slušaju njegove predikcije o budućnosti.

„Ono što je važno za Srbiju i mislim da smo to dobro uradili, to je da imamo jasnu politiku – dakle to nije politika koju su imale neke prethodne vlasti, kada odu u Moskvu govore sve lepo o Rusiji, a sve loše o Evropi i Americi. A kada odu u Vašington i Brisel, govore lepo o Evropi i Zapadu, i govore sve loše o Rusiji“, primetio je Vučić.Kako je poručio naša politika je takva da u Rusiji kažemo mi smo na evropskom putu, ali u Vašingtonu i Briselu da mi jesmo na evropskom putu, ali za razliku od drugih nećemo da uvodimo snakcije Rusiji i da želimo da sačuvamo naše tradicionalno dobre odnose.

Vučić je rekao da je iskreno tu poziciju veoma teško čuvati, i da je tačno da nas na Zapadu nekada doživljavaju kao „male Ruse na Balkanu“, a sa druge strane kao preterano evropski orijentisane.„Ali, je to politika za koju morate da se izborite i ako se za to izborite onda postajete i čvršći i jači i snažniji i poštovaniji“ podvukao je premijer.

Šreder je rekao da veruje da će Srbija postati članica EU do 2020. godine, a na pitanje Prve televizije da li će je u Uniju uvesti Vučić premijer, ili Vučić predsednik, odgovorio:„U svakom slučaju će Aleksandar uvesti Srbiju u EU, na bilo kojoj funkciji. On će o tome doneti odluku kada bude vreme za to. Do tada će se drugi javljati da hoće, a on će raditi. To je tako jednostavnmo kada se bavite politikom“.Istakao je da je uveren da će to Srbiji i Vučiću poći za rukom, ali da za to i Evropa mora biti zaintersovana.„Srbija je jedna od najvažnijih zemalja, ako ne i najvažnija, u jugoistočnoj Evropi. Ima pozitivan razvoj iza sebe, čitajte podatke MMF i Svetske banke. Dohodak po glavi stanovnika raste značajno, nezaposlenost pada. To je sve povezano sa vladom Aleksandra“, istakao je bivši nemački kancelar.„Ja sam sasvim siguran da EU stvarno mora da bude zainteresovana za to da se taj datum ostvari“, poručio je on.Uveren je i da će, ko god bude bio na vlasti u Nemačkoj, biti na „srpskoj strani“.Na opasku da u Srbiji postoji srepnja da, usled Bregzita, EU možda više neće postojati, Šreder je uzvratio da će ona svakako postojati.Velika Britanija je, ocenio je, donela bez ikakve sumnje „suludu odluku“, a posledice te odluke su teška situacija za Veliku Britaniju, ali ne i za EU.Ponovio je da se nada da će EU shvatti da Srbija mora da bude članica EU, i to u brzom vremenskom roku.