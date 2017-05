PANČEVO, 12. maj 2017. (TV Pančevo) – Veoma smo lojalni i verni prijatelji i imamo veliku podršku Kine do sada, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić za kinesku televiziju uoči odlaska u Peking.Premijer Vučić je za kinesku državnu televiziju rekao da Srbija ne zaboravlja da je Kina bila uz nju u najtežem periodu tokom NATO bombardovanja.

Vučić je u intervjuuSi-Si-Ti-Viju govorio o privrednoj saradnji dve zemlje i načinima kako da se ona unapredi."U našoj ekonomskoj i političkoj saradnji nema problema, uvek smo na istoj strani. Kada Kinezi imaju nešto da kažu, mi ih podržimo", rekao je Vučić.

Premijer Srbije ističe da Beograd podržava jednu i jedinstvenu Kinu."Kada su neki ljudi želeli da protestuju protiv Kine zbog nečega, nismo to dozvolili. Rekao sam – ja sam odgovoran za to, možete protestovati protiv nas, ali ne protiv naših prijatelja. Veoma smo lojalni i verni prijatelji i imamo veliku podršku Kine do sada. Nadamo se da će se ovakva saradnja nastaviti", rekao je Vučić.

Vučić će u Pekingu imati bilateralni susret sa kineskim predsednikom Si Đipingom, a učestvovati i u radu Foruma za međunarodnu saradnju u okviru strategije "Jedan pojas, jedan put".