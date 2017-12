PANČEVO, 6. decembar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa državnim vrhom Predsedništva BiH. Na sastanku su razgovarali o unapređenju odnosa, posebno političkih, i kako ubuduće da se izbegavaju situacije koje bi mogle doneti probleme jednoj ili drugoj zemlji.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, nakon sastanaka sa delegacijom Bosne i Hercegovine, ocenio je da su ekonomski odnosi naše zemlje i Bosne i Hercegovine značajno iznad nivoa političkih odnosa, za koje, kao je istakao srpski predsednik, ne bi rekao da su loši. Vučić je podsetio da je trgovinska razmena u prvih deset meseci bila milijardu i 424 miliona evra, te da svake godine raste za novih 200 miliona.

- To Bosnu i Hercegovinu svrstava na mesto jednog od najznačajnijih spoljnotrgovisnkih partnera republike Srbije, razume se, i obrnuto. Mi smo u prethodnom periodu, od našeg poslednjeg susreta, preko naših timova, uspeli da otklonimo nekoliko takozvanih barijera u međusobnoj trgovini i to su stvari kojima možemo da se danas pohvalimo – kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da su ključne političke teme o kojima su razgovarali unapređenje prijateljakih odnosa i kako da se izbegnu problematične situacije za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Srbija je Bosni i Hercegovini ponudila predlog rešenja granice.

- I u tim okvirima razgovarali smo o tri važna pitanja. Jedno infrastrukturno - izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo, povezivanje dva glavna grada Srbije i Bosne i Hercegovine. Republika Srbija iznela je nedvosmislen i fer stav. Mi smo rekli i pokazali šta gradimo na Koridoru 11, da smo potpisali komercijalni ugovor za izgradnju 31 kilometra kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dakle Čačak, Požega, čime približavamo Beograd Sarajevu, pa nam ostaje 60 kilometara do Kotromana, do granice sa Bosnom i Hercegovinom da izdgradimo auto-put i onda još 106 kilometara, u zavisnosti od trase koju Bosna i Hercegovina odabere do centra Sarajeva – dodao je Vučić.

Dragan Čović, predsedavajuči Predsedništva BiH, najpre je konstatovao da kad je reč o spoljnopolitickim odnosima, nema bosnjačke, srpske ili hrvatske politike, već postoji jedinstveni stav i takav će predstaviti i Srbiji. Čović je kazao da će oni "uzeti" još malo vremena da usaglase stavove, jer u BIH ne ide sve brzo.

- Hvala još jednom što su nam date dve alternative po pitanju granice, jer je to naš prioritet kao što je i vaš. Siguran samda će se to pojaviti kao prepreka na našem kandidatskom putu ka Evropskoj uniji, a stalo nam je da dobijemo kandidatski status. Ovaj model pitanja razgraničenja je načelno prihvaćen, ali i dalje moramo nas trojica da rešimo da to ostane iza nas, na tragu ovog modela koji je pravičan za obe strane, čak bih rekao džentlmenski - dodao je Čović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je pre sastanka ispred Palate Srbija svečani doček za članove Predsedništva Bosne i Hercegovine, koji borave u poseti Srbiji. Dan ranije, u utorak, isto veče Vučić je priredio radnu večeru, tokom koje je razgovarano o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima.