PANČEVO, 16. januar 2017. (TV Pančevo) – Premijer Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na televiziji Pink da je Srbija zahvaljujući mudrosti i želji da izbegne sukobe i sačuva mir uspela to da uradi. Emisiju je obeležio i trenutak u kome je Jelena Milić prema unapred dogovorenom scenariju napustila studio.

Na početku emisije premijer Srbije je govorio o incidentu sa vozom koji se desio povodom uspostavljanja direktne linije Beograd - Kosovska Mitrovica.

- Neko je tražio razlog da započne sukobe na evru Kosova i za to imam desetine dokaza koje ću izneti u emisiji. Samo zahvaljujući našoj mudrosti uspeli smo da sprečimo sukobe i sačuvamo mir. Mogli smo da proguramo voz do Kosovske Mitrovice, ali tada bi bilo žrtava što nije bio naš cilj - rekao je premijer Vučić na početku emisije. Srbija ostaje na evropskom putu, i mislim da ljudi u Srbiji mogu da drugačje gledaju u budućnost. Srbija dolazi u dobar period gde svaki građanin može da očekuje bolji standard, rekao je Vučić.

Za Albance je uvreda to što je voz imao slike fresaka iz srpskih manastira koji se nalaze na Kosovu, Sa NATOM i EU smo se dogovorili da Albanci kada šalju silu na sever Kosova moraju da imaju saglasnost NATO i lokalnih Srba. Tražili smo da tamo nikad ne smeju da se pojave ROSU, rekao je Vučić. Osim toga, Vučić je naveo da u Srbiji uvek važi „gubitnički sindrom – da smo mi uglavnom krivi i tamo gde nema naše krivice“.

- Mi smo krivi jer je voz izgledao tako, da li to neko voli ili ne... Čekajte, ti ljudi su želeli u Unesko kao nezavisna država, valjda su hteli da se diče tome. Smetaju im freske? Ili im smeta crveno-plavo-bela trobojka ili što je Kosovo Srbija? Meni ništa ne smeta - navodi Vučić.

Takođe, Vučić kaže da u Srbiji „čim počnemo da dišemo, mi bismo da se bijemo sa svima, iako za to nema potrebe, a sa druge strane imamo ovaj pristup - mi Srbi smo krivi“.

- To je običan voz, nije oklopnjača, nije tenk, nije avion, to je običan voz koji je vozio obične putnike i roditelje sa decom. Uvreda što ima freske iz manastira koji su na Kosovu i Metohiji - kaže Vučić.

- Da nisam molio Srbe na različite načine da se povuku, imali bismo sukobe i rat, i to je odgovornost i međunarodne zajednice, rekao je premijer, i dodao da je imao težak razgovor sa Frederikom Mogerini. On joj je rekao da je razočaran pošto je Maja Kocijančić imala već pripremljenu izjavu i da je EU time prala ruke.

Vučić je rekao da će u Davosu imati susret sa Ši Đinpingom, predsednikom Kine i Džozefom Bajdenom.

Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije rekla je da je njena nevladina organizacija meta konstantnih napada Televizije Pink i lista Informer, a potom je upitala premijera Vučića zašto je ona došla u emisiju, kao i da Vučić svojim konferencijama tim medijima daje legitimitet.

Prema njenim rečima, Pink i Informer krše zakon, a Vučić je naveo da „mu ne pada na pamet da se meša u rad medija, jer su mediji u ovoj zemlji slobodni“.

Milićeva je od Vučića zahtevala da javno kaže da su organizacije civilnog društva legitimni akteri društva i da mogu zastupaju stavove koje žele, "pa i o Savamali".

Vučić je odgovorio da nema ništa protiv stavova nevladinih organizacija, ni onih sa kojima se ne slaže, i da mu ne smeta ni kada neke od njih dobijaju milione evra, jer taj novac na kraju doprinosi našoj ekonomiji. Na njenu primedbu da mediji "broje krvna zrnca Jeremiću" Vučić je istakao da je protiv brojanja bilo čijih krvnih zrnaca.

- Neću da se saglasim sa tim da neko prebrojava krvna zrnca, a drago mi je da vidim da NATO podržava Jeremića - dodao je premijer.

Jelena Milić je ocenila da je zabrinjavajuće to što premijer nije znao za izgled voza, te dodao da zloupotrebljena priča o ugrožavanju slobode kretanja, jer se mnogo manje sitnice detaljnije dogovaraju – poput tablica na Kosovu i Metohiji.

Vučić je na to mirno odgovorio da "njemu niko ne može da naređuje osim građana Srbije". On je rekao da su odnosi sa KFOR dobri i da oni čuvaju Srbe i manastire južno od Ibra, kao i da je prisustvovao „skoro svim pregovorima sa Albancima u Briselu“ i da nema niko ko je više puta to radio.

- Naš je zahtev bio da nikada ROSU ne dođe na sever bez dozvole, a to se desilo juče jer su hteli da izazovu sukobe. To što mi vi ne verujte govori samo dobro o meni - rekao je premijer, nazivajući Milićevu više puta tokom razgovora sa "Meril Strip".

Rekao je da se sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem nije sastao i da nije imao zakazan sastanak s njim. Takođe, izneo je niz pohvala na račun direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića, ali je naveo da je „uzavrela strast“, da je još mlad i da on mora često da mu govori da se zaustavi.

- Nećete me ubediti da je Gavrilo Princip kriv za Prvi svetski rat i nećete me ubediti da je voz kriv - kaže Vučić.

Govoreći o slučaju Haradinaj, Vučić je naveo da, ukoliko Srbija goni one koji su počinili zločine u Srebrenici, „jer neko ko je ubijao hicem u potiljak i klao nije lice Srbije“, isto tako će i Ramuš Haradinaj biti gonjen, a za njegove zločine postoje „strašni dokazi“.

Haradinaj je uhapšen 4. januara po nalogu Srbije iz 2005. zbog sumnje da je 1998. i 1999. počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Istraga protiv Haradinaja pokrenuta je 2004. godine.

Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine, ali je 2012. oslobođen svih optužbi.

Srbija sada tvrdi da ima nove dokaze za njegovu umešanost u zločine protiv čovečnosti 1998. i 1999. godine na Kosovu.

Novinar Milomir Marić naveo je da je čudno je šta se sve ovih dana dešava, počevši od hapšenja Ramuša Haradinaja, spekulacija oko posete predsednika Nikolića Kosovu, pa sve do putničkog voza.

Premijer je istakao da je o sinoćnjim događajima u Donjem Jarinju do sada razgovarao sa Federikom Mogerini i najavio da će u utorak u Davosu imati bilateralne susrete sa premijerom Kine Si Đipingom, potpredsednikom SAD Džozefom Bajdenom i novom predsedicom Švajcarske Doris Leutard.

Predsednik Vlade Srbije veruje će da će imati bilateralni susret i sa hrvatskim kolegom Andrejem Plenkovićem, kao i sa drugim zvaničnicima.

Odgovarajući na tvrdnje Jelene Milić da troje radikala treba izručiti Haškom tribunalu, Vučić je rekao da lično smatra da je sudija i pravno i moralno doneo ispravnu odluku da nisu stvoreni uslovi za izručenje.

- Kao predsednik Vlade sam u obavezi da poštujem svaku odluku koju sud donese - dodao je premijer.

Pošto nije imala argumente da nastavi razgovor sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić je demonstrativno napustila studio TV Pink. Međutim, po premijerovim rečima, to uopšte nije bilo iznenađenje.

- Još pre emisije Željko Mitrović me je upozorio da će Jelena Milić pokušati da napravi skandal i napusti studio. E pa neka ide...nek se javi svojim šefovima da je izvršila naređenje. Ćao, prijatno i sve Vam najbolje želim - rekao je premijer Vučić, dobivši za to gromoglasan aplauz.

- Komedija i tragikomedija - nastavio je premijer, podsećajući da je ipak došao u emisiju kako bi, kako je rekao, prisustvovao tom performansu.

To je, zaključujući emisiju, potvrdila i Jovana Joksimović rekavši da je živa istina da je Milićeva pre početka emisije najavila da će izaći.

- Dobila je više nego dovoljno vremena za teme koje nisu bile planirane - rekla je voditeljka.