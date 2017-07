PANČEVO, 1. jul 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije prisustvovao je početku probne proizvodnje u Fabrici streljačke municije "Belom" u Uzićima, u opštini Požega.

Pre nešto više od godinu dana Vučić je, tada na funkciji premijera, prisustvovao polaganju kamena temeljca za fabriku streljačke municije, čiji je investitor firma Borbeni složeni sistem, deo Jugoimport SDPR-a.

"Raduje me što smo otvorili ovu fabriku municije, ona je za građane Požege, ali i za našu odbrambenu industriju", rekao je Vučić i ukazao da je sve što se napravi u srpskoj odbrambenoj industriji - unapred prodato.

"Posle 14 meseci drago mi je da vidite kako ni iz čega, iz prirode i šume je nikla jedna od najlepših fabrika odbrambene industrije, gde će se godišnje proizvoditi 100 miliona komada malokalibarske industrije", rekao je VUčić, podsetivši da će ovde sada biti posla za 47 ljudi, do kraja godine 250, a do kraka druge faze 470 ljudi.

On je zato pozvao meštane Požege i okolnih mesta da se već od ponedeljka jave za posao, mada je, kako je rekao, već prijavljeno vise od dve hiljade njih koji bi da se zaposle u ovoj fabrici.

Oprema će, dodao je, biti postavljana do kraja godine i to za sve male kalibre municije, a on, rekao je, veruje da je fabrika mnogo značajna ua Požegu, ali i za odbrambenu industiriju. U toj grani, dodao je, danas radi 11.000 ljudi, koji ostvaruju 474 miliona dolara prihoda, a posle 2020. računamo da to bude vise od milijarde.

Jer, kako je primetio, sve što proizvedemo u odbrambenoj industriji proda se, zato sto se u svetu mnogo ratuje i sve su količine oružja i municije prodate čak nekoliko godina unapred.

O proizvodnji malokalibarske municije, inače, kako je naveo, razgovarali su s predstavnicima BiH, a u vidu su imali saradnju s fabrikom u Konjicu, Ali, dodao je, dogovor nije postignut, pa se pristupilo planovima za ovu fabriku koja je danas otvorena.

"Ova fabrika je pravljena za Požegu, ali i za celu Srbiju", rekao je VUčić, te poručio da je posebno zadovoljan danas pošto je državnoj kasi 33,2 milijarde suficita, te je razlika između te cifre i planiranog deficita više do 700 miliona evra.

Kako je naveo, veruje da će kapacitet ove fabrike biti nedovoljan i da će uskoro morati da se radi nesto novo, mada, primetio je, mi još nemamo potrebnu tehnologiju.

Kad je reč o odbrambenoj industriji, Vučić je naveo da će se ona dalje siriti, da je trzište sve veće, ali i potrebe nase vojske, a da smo mi poceli da pratimko svetske tokove.

Po završetku prve faze proizvodni program je municija kalibra 7,62 x 39 milimetara i 9x9 milimetara.

Kapacitet proizvodnje municije 7,62 milimetara i 9 milimetara je po 51,5 miliona komada. Vrednost prozvodnje je 26 miliona evra na godišnjem nivou.

Zajedno sa Vučićem fabriku obilaze ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Ðorđević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.