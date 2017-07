PANČEVO, 25. jul 2017. (TV Pančevo) – Ključna stvar koja nas sve vreme stopira je pitanje odnosa prema Kosovu i Metohiji, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ima plan, ali da inicira širok društveni dijalog o tom pitanju jer želi da čuje i šta drugi misle.

„Mislim da dobro znam i istoriju i stvarne odnose. Šarl de Gol je rekao da bez realnosti politika nema nikakvu vrednost“, rekao je Vučić za Pink televiziju. Kao što se uljuljkujemo uvek da možemo da radimo manje, a da zarađujemo više, isto tako, objasnio je, po pitanju Kosova i Metohije volimo da mislimo da će doći neka vlast, pa će to da reši. „Tako neki misle da oteraju i Srbe iz Gračanice po hrvatskom modelu. Neće moći ni to, niti mi da bilo koga fizički čistimo. To više nije realno“, kazao je Vučić.

Istakao je da bismo imali snagu moramo biti realni, racionalni i ozbiljni. „Kosovo i Metohija je istorijsko pitanje, za koje je teško optuživati bilo kog u prošlosti. Svi su pravili greške, jer niko nije želeo racionalni da sagleda stvari“, rekao je on dodajući da to ne znači da priznajemo Kosovo. „Ali, to tako ne ide. Moramo biti realni, racionalni i ozbiljni. Pitam ljude, na primer, kako ćemo imati srpsku vlast u Mališevu i Štimlju? Najviše volimo sebe da lažemo“, primetio je Vučić, i ukazao da je reč o istorijskom pitanju, te teško da možemo i Miloševića da krivimo za to.

Podsetio je da je, istorijski, problem počeo 1878, kada je formirana Prizrenska liga, čiji je osnovni cilj formiranje Velike Albanije, te da Albanci 1946. godine formiraju treću Prizrensku ligu u Njujorku, gde je najjače uporište albanske dijaspore i od tada su nam, kaže, naneli mnogo štete. On je kazao da dobro zna stanje na Kosovu i Metohiji, da dobro poznaje istoriju i stvarne odnose. Pozvao je da se sagleda kakva je naša realnost, podsećajući na istoriju albanskog pitanja koje datira još iz 1878. godine, kada je formirana Prizrenska liga.Ukazao je da su Albanci pružali žestok otpor i posle Drugog svetskog rata, a da su treću Prizrensku ligu formirali u Njujorku odakle lobiraju za svoju stvar. „Imali smo probleme sve vreme u toku bivše Jugoslavije. Nikada nismo, učili albanski jezik, kao što i retko učimo mađarski jezik, jer smo sebi dali za pravo da imamo imperijalnu svest. Nismo se trudili da ih razumemo i vidimo šta žele da bismo predvideli i razumeli poteze, da bismo bili spremni i pružili opdgovor, da ne bi bilo uvek tenkova, jer ako dovedu i oni tenkove nastaće veliki problem“, objasnio je.

Predsednik Srbije je rekao da je politika Srbije politika slobode, nezavisnosti i suverenosti i da sada razmišlja o nasleđu koje će ostaviti. Lične ambicije nema, politički je realizovao sve svoje ambicije: „Nemam za šta lično da se borim, moram da vratim narodu za ukazano povrenje“, istakao je. Ostavio je iza sebe uređenu kasu, javne finansije pod kontrolom i smanjeni javni dug. „Ogroman posao smo napravili, dramatično smanjili nezaposlenost i popravili stanje“, rekao je. „Ovo što smo smi uradili, sprovedene reforme uz pad nezaposlenosti će ući u udžbenike. Mi smo postali zvezde učenika MMF-a. Nemamo problema sa kursom, inflacijom, biće povećavane plate i penzije“, rekao je Vučić.

„Ako ostavimo deci nerešeno ovo pitanje, opet će naša deca da se biju, jer je pitanje da li će se rešiti za 10, 20 ili 100 godina“, rekao je Vučić.„Moramo da postavimo stvari u realne okvire. Šta možemo da ostvarimo, a šta ne, ali da ne sprečavamo budućnost za našu decu. Dok to ne rešimo, imaćemo zamrznut konflikt i nikada se nećemo iz toga izvući“, rekao je predsednik Srbije. Razgovaraće, ističe, sa svima koji to hoće, ko neće – ne mora. Neka razgovaraju akademici, crkva, istoričari, političari i obični ljudi, istakao je Vučić. „Evo, otvaramo dijalog i večeras i razgovaraću sa svima koji hoće“, rekao je Vučić. On je kazao da dobro zna stanje na Kosovu i Metohiji, da dobro poznaje istoriju i stvarne odnose.

Vučić je podsetio da je na izborima dobio podršku 80 odsto Srba na Kosovu. Kako je rekao i Srbi sa Kosova znaju da mi moramo biti realni kako bi oni ostali u svojim kućama – rekao je predsednik Srbije.

„Mi nemamo ozbiljne lobiste. Radim na tome, ali kada ne uložite milione evra u to, onda vam je malena snaga“, rekao je Vučić govoreći o prednostima lobiranja.„ Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegova obaveza da pozove sve na razgovor o Kosovu i Metohiji, te da želi da čuje i mišljenje opozicije i kako bi oni rešili taj problem, jer ne želi da prihvati da je odgovorniji po tom pitanju od njih.

„Moja je obaveza da pozovem sve, jer uvek postoji mogućnost da se čuje pametna ideja, ali i da građani čuju… Što se ekonomije tiče, nisam čuo ništa četiri godine nijednu pametnu reč ili savet što se eko tiče. Ako ste ga vi čuli, kažite mi. Šta su smislili u ove četiri godine i uradili u 15 godina. Možda u vezi sa KiM čujemo neko pametno rešenje“, rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su pripadnici američke administracije u Vašingtonu ozbiljni ljudi, ne lakrdijaši kakvih ima na političkoj sceni u Srbiji, te da ga, naravno, nisu pitali da li je učestvovao u paljenju ambasada u Beogradu.

On je rekao da ne bi o „lakrdijašima“ poput Saše Jankovića i Saše Mirkovića, ali da hoće da podseti da je Boris Tadić, koji je rekao da „Vučić nije ništa uradio da to spreči“, tog dana, kada je bio miting za Kosovo i Metohiju, „pobegao u Rumuniju“. Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja na TV Pink u vezi raznih pisama, komentara i izjava pred njegov put u Vašington i sastanak sa američkim potpredsednikom Majk Pensom i drugim visokopozicioniranim političarima i ljudima u američkoj administraciji. Kako je rekao, tadašnji predsednik, Tadić, pobegao je toga dana u Rumuniju da bi se dodvorio zapadnjacima, a on je, što se može videti i na televizijskim snimcima iz tog vremena, pozivao ljude da se povuku, ističući da se strane ambasade i diplomate nikako i nikada ne napadaju. „Za razliku od njega, ja tog dana nisam pobegao u Rumuniju, on je tamo otišao da se dodvori zapadnjacima. Ja sam bio u Beogradu, i to je valjda moj greh. On je rekao da Vučić nije ništa uradio da to spreči, a postoji snimak gde ja molim ljude da se povuku“, naveo je Vučić.

On je, kaže, u skladu sa dogovorima koje su imali i sa Tadićem, i sa Rakićem, i Koštunicom, i Nikitovićem, on i Nikolić pozivali ljude da dođu na protest, jer je reč o užasno važnoj stvari za Srbe, na miran protest i pokažu šta misle o tome.

„Ako na sve to dodate i tandem Mirković – Janković i neke druge, jasno vam je šta bi bilo sa Srbijom kada bi je oni vodili. Ali, narod o tome odlučuje“, dodao je.Bilo je, kaže, i Jeremićevo pismo, kao deo tih nastojanja da pokvare posetu, iako se, navodi, ne slabe pozicije svoje zemlje pred takve susrete, a usledilo je i pismo članice bosanskog kokusa u Kongresu, te angažman albanskog kokusa zajedno sa advokatom porodice Bitići. Nisu oni to, kaže, radili da bi srušili njega, već time štete Srbiji a to se ne radi, ne radi se protiv svoje zemlje.Vučić je dodao da oseća odgvornost za svoju zemlju i da brine o 7,3 miliona ljudi i da gleda kakva nam je budićnost, a za to su nam, istakao je, potrebni i dobri odnosi sa SAD. Naravno da ima pritisaka, rekao je. Ima stvari oko kojih se slažemo – put ka Evropi, trgovinska razmena, investicije... „Ali, ne slažemo se oko Kosova i Metohije i gledamo kako da imam onaj manju moguću štetu u tim odnosima“, zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je tokom posete SAD vodio dobre razgovore za Srbiju i poručio da nisu tačne špekulacije da je u razgovoru sa potpredsednikom Majklom Pensom slučaj Bitići bio glavna tema, dodajući da taj slučaj nije ni pomenut. On je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je sa Pensom imao iskrene razgovore, dobar kontakt, „uspostavljanje međusobnog poštovanja i razumevanja“.