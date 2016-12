PANČEVO, 21. decembar 2016. (TV Pančevo) – Predsednik Vlade Aleksandar Vučić obišao je danas u Moskvi hangar u kome je smešteno šest aviona "mig 29" koje je Srbija kupila od Rusije pod najpovoljnijim uslovima!Premijer Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Moskvi, gde će se sastati sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom.

Tom prilikom, premijer Vučić i ministar Šojgu finalizovaće dogovore o nabavci najsavremenijih aparata lovačke avijacije, a razgovaraće i o svim ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje, najavljeno je iz Kabineta premijera.

Sastanku će prisustvovati i ministar odbrane Zoran Đorđević. Kako je premijer Vučić ranije rekao, tokom posete Moskvi razgovaraće o kupovini šest borbenih aviona MIG 29, kojim bi učinili naše nebo i naše građane bezbednijim.

Pregovaramo da uzmemo šest aviona, a to bi značilo da bismo onda imali u svom resursu deset Migova 29. To bi značilo značajno veću sigurnost za građane u odnosu na situaciju koju smo imali do juče - podvukao je Vučić.

Premijer je istakao i da avione plaćamo našim novcem i da je na to ponosan, ali je i zahvalio što je cena drastično ispod tržišne. Ponovio je i da Srbija neće nikoga da napada, ni tuđe da uzima, ali da hoće da bude spremna da zaštiti svoju slobodu i suverenitet, da bude svoj na svome.

Srbija nema planove agresivnih doktrina, već želi da štiti svoju zemlju, narod i svoje međunarodno priznate granice - istakao je predsednik srpske vlade.

On je izrazio uverenje da bi avioni mogli već u naredna tri meseca biti u Srbiji, kao i da se uz pomoć stručnjaka izvrši modernizacija i opreme najsavremenijim raketama vazduh-vazduh i vazduh-zemlja.

Takođe je najavio da će se sa Rusijom razgovarati i o određenim protivvazdušnim sistemima, najverovatnije o sistemima M1 ili M2, ali treba videti šta je najbolje i najjeftinije, kao i koje finansijske instrumente i novac možemo da izdvojimo.