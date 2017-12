PANČEVO, 11. decembar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi gradnja stanova u državnoj stanogradnji za pripadnike Vojske Srbije, policije, Bezbednosno-informativne agencije mogla da počne na proleće, u šest gradova Srbije, a da bi cena kvadrata mogla da bude prosečno oko 500 evra.

Vucić je na konferenciji za novinare nakon sastanka Komisje koja će se time baviti rekao da je oko 20.000 zaposlenih u MUP bez stana, oko 14.000 u VS i oko 1,500 u BIA a uključeni će biti i oni koji rade u zatvorima, ali i dodao da su to grube procene i da će Vlada do 15 januara izaći sa konkretnim podacima.