PANČEVO, 11. decembar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi gradnja stanova u državnoj stanogradnji za pripadnike Vojske Srbije, policije, Bezbednosno-informativne agencije mogla da počne na proleće. U ovaj projekat država planira da ulaži 250 miliona evra i trebalo bi da se realizuje u šest gradova u Srbiji, a cena kvadrata mogla bi da bude oko 500 evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je na konferenciji za novinare nakon prvog sastanka Komisije za pripremu Predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, rekao da je oko 20.000 zaposlenih u MUP-u bez stana, oko 14.000 u VS i oko 1,500 u BIA a uključeni će biti i oni koji rade u zatvorima, ali i dodao da su to grube procene i da će Vlada do 15. januara izaći sa konkretnim podacima.

Naša ideja je da popravimo životni standard građanima Srbije, pre svega vojnicima, policajcima, propadnicima BIA, čuvarima zatvora. Ljudima koji rade težak posao za našu državu. Posao zbog kojeg svi imamo pravo da se osećamo bezbedno, a koji imaju nevelika primanja i koji teško sebi mogu da priušte, posebno ukoliko su mladi i hrane svoje porodice, rešavanje stambenog problema dugoročno, kaže Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Cilj Srbije je da ako školuje policajce i vojnike i ulaže sve više u njihovo obrazovanje, onda je još važno i cilj je da oni ostanu u vojsci i policiji, kazao je predsednik Srbije.

Ako imamo dobre pilote, na MIG-ovima 29, a imaćemo ih sve više, stručnjake u VTI-u, gde su potrebni inženjeri, a imaju male plate. Ako hoćete da učestvujete u ovome, Vlada će odrediti da 10 godina taj stan ne može biti na tržištu nekretnina ili 15 godina ne možete da napuštate službu, jer ćete dobiti nešto pod apsolutno najpovoljnijim uslovima, kaže Vučić.

Na prvom sastanku Komisije za pripremu Predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti prisutni bili i gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša, Vranja, Kragujevca i Kraljeva, gde će se graditi stanovi. Cena kvadrata će biti u proseku 500 evra - u Vranju će biti manje, a u Beogradu između 550 i 580 evra.

Ta gradnja mora da bude dobra gradnja, da se poštuju sva pravila energetske efikasnosti. Biće na vrlo dobrim lokalcijama. Ne u najužem centru grada, ali na vrlo pristojnim lokacijama. Mislim da će ovo doprineti rastu BDP-a Srbije, i verijem da će ako Vlada to završi do 15. januara, možemo već na proleće bacimo prvu lopatu betona, objašnjava Vučić.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, pojasnila je da će do 15. januara biti određene lokacije, način finansiranja, uslovi kupovine, rešeni imovinsko-pravni odnosi i predlog načina raspodele i uslova kupovine. Premijerka kaže da pripadnici bezbednosnih službi rade težak i opasan posao, te da je izgradnja stanova koje će moći da kupuju po povoljnim uslovima, jedan od načina da im Srbija kaže "hvala".

Svi treba da razumemo koliko teškim i opasnim poslom se ti ljudi bave. Dobijamo sve više od raznih sindikata upite, o tome da li će dobiti jednokratne bonuse. Sa ovih 10.000 smo želeli da kažemo još jednom “hvala”, snagama bezbednosti. Tako da molim sve ostale da razumeju i da se stave na njihovo mesto. Koliko je težak, kompleksan i opasan posao kojim se bave. Pozdravljam ovu inicijativu i Vlada će se truditi da implementira maksimalno efikasno, kaže Ana Brnabić predsednica Vlade Srbije.

Sastanku su, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar finansija Dušan Vujović, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić.