PANČEVO, 2. jul 2017. (TV Pančevo) – “Kad pomislim na razgovore koji me očekuju, nije mi lako, ali ne žalim se, verujem da ni Hašimu Tačiju nije prijatno da sreće mene” - izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči neformalnog razgovora sa Tačijem u Briselu i dodao da misli da će se pregovori Beograda i Prištine i zvanično podići na predsednički nivo.

Vučić je u intervjuu za "Sputnik" rekao da ovog puta neće imati precizno utvrđene teme, već će pričati o tome kako vide Kosovo i Metohiju za godinu, pet, deset, petnaest godina.

Upitan šta će se dogoditi ako Ramuš Haradinaj bude premijer Kosova i da li će to Zapad prihvatiti, Vučić je rekao da je "od zapadnjaka više puta čuo da bi to za njih bila neprijatna situacija, ali da bi radili sa svakim koga izaberu Albanci".

Srbi će sa tom činjenicom morati da žive, a Beograd ne može da bude oduševljen ni Haradinajem ni Kurtijem. Između njih ne vidim razliku, osim što se jedan dokazao u borbi protiv Srba, a drugi još nije, pa bi možda da bude veći Haradinaj i od Haradinaja, istakao je Vučić.

U svakom slučaju, to je komplikovan proces, ali bolje da se razgovara nego da nema dijaloga, dodao je on.

Pominjući unutrašnji dijalog o Kosovu koji je najavio, rekao je da je na konsutacijama za izbor vlade predstavnicima stranaka rekao da je važno za društvo da ne stavljamo stvari pod tepih i da nemamo unapred pripremljene odgovore nego da znamo šta nam je činiti.

Da znamo težinu položaja na Kosovu, da znamo koliko je Srba, da znamo šta za njih možemo da uradimo i da vidimo šta je to što je realno.

Upitan da reaguje na komentare da realnost na Kosovu znači da želi da prihvati faktičko stanje da Kosovo nije u Srbiji, Vučić je odgovorio da o tome uopšte nije govorio.

"Ja sam kao predsednik Republike položio zakletvu držeći desnu ruku na Ustavu Srbije i izgovarajući reči o Kosovu i Metohiji. To ne znači da nisam spreman da čujem šta se zaista dešava na Kosovu. Pitam sve političke heroje koji mi zameraju — zašto nisu 2008. godine intervenisali kada je Kosovo protivpravno proglasilo nezavisnost. Zašto tad nisu rešili problem na svoj način kad su toliko hrabri. Zašto su pokvareni? Zašto to sada traže", rekao je Vučić.

On je napomenuo da kada je govorio o dijalogu za promenu Ustava, nije ni razmišljao o Preambuli.

Sada vam kažem, teško ćemo doći do konsenzusa za promenu Ustava, ali ja želim da otvorimo diskusiju. Imamo mi dve trećine u parlamentu, nije to problem, ali ja ne želim kao predsednik da menjamo Ustav bez širokog dogovora. Ustav se ne donosi na silu, pa da traje godinu, dve ili pet. To je dokument koji treba da bude na snazi sledećih pedeset ili sto godina. Užasno je važno da tako svi pristupimo tome.

Dakle, ponudio sam dijalog u Srbiji, a onda sam video da malo ko želi stvarni razgovor, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija ostaje vojno neutralna. Imamo korektan odnos i sa NATO i sa ODKB, tako će i da ostane i niko nam neće birati od koga ćemo da kupujemo oružje. To sam javno rekao pred svima, podsetio je on.

Ponovio je da nije odgovorio uvredama iz Crne Gore već je samo rekao da ni NATO ni Crnogorci niti bilo ko neće napadati Srbe ni na Kosovu i Metohiji niti bilo gde drugo. Izjava je jasna i fer, smatra on.

Mislim da je crnogorski zvaničnik (Predrag) Bošković pozvao (Aleksandra) Vulina da mu kaže da je ta izjava izvučena iz konteksta ili tako nešto. Svakako, to što se Srbima dogodilo devedesetih neće se ponoviti i to sam rekao i u Jasenovcu i svuda. To sada govorim i kao vrhovni komadant. Nikoga da napadamo nećemo, ali nećemo dozvoliti ni proterivanje i ubijanje našeg naroda, poručio je Vučić.

Vučić je rekao i da misli da će veoma brzo da stignu Migovi iz Rusije i da će Srbija biti značajno sigurnija posle dana i nedelja koje su pred nama.

Očekujem skori dolazak ministra Segeja Šojgua, kao i dolazak tenkova i izviđačkih vozila. To je za nas značajno. Iako su neke neznalice govorile „šta će nam“. Potrebni su nam, to je ogromna zaštita. To u značajnoj meri menja stvari za našu zemlju. Naše sposobnosti odbrambene dramatično rastu u jednom danu, naglasio je Vučić.

Ponovio je da će Srbija čuvati vojnu neutralnost i nezavisnost. Nije lako. Borba traje na dnevnom nivou. Ali, Vlade pre nas slale su dnevni red u ambasade na odobravanje, pa su ga telefonski usvajali. Danas u Srbiji ne vladaju ambasadori, rekao je on.

Upitan da li će kao predsednik uvek znati šta vlada usvaja odgovorio je: "Ne na dnevnom nivou, ali strateški sigurno".

Pa zar bi neko da ukine demokratiju u Srbiji. Ja sam predsednik najveće stranke u Skupštini koja je izabrala Vlada. Ne misli valjda neko da može da nam ukine pravo da kao stranka koja je pobedila na izborima, da donosimo važne odluke za zemlju, rekao je Vučić.

Upitan da li oseća direktne pritiske spolja, kao što ambasador Skat kaže, da u Srbiji postoji „maligni uticaj Rusije“, kao i da li je mu neko iz Rusije rekao da Dačić mora da bude premijer Vučić je odgovorio da nije imao priliku da to iko od njega traži.

"Nije to ni Skat radio. A i njemu smo javno rekli da ne vidimo nikakav maligni uticaj Rusije. Svima kažemo da radimo korektno sa ruskim, američkim i evropskim partnerima. Ali, šta god bih rekao kakvih sve pritisaka imam, morao bih da odem u penziju, a ja još nisam za penziju. Ali imam beleške od briselskih pregovora pa na dalje i možda ih jednom i objavim. To bi bilo čitano štivo", smatra Vučić.

On nije hteo da komentariše pisanje pojedinih medija o NIS-u, jer je, kako kaže, štampa je slobodna u Srbiji i ne bi da komentariše pisanje dnevnih novina. Partneri smo sa Gaspromom i važan je novi dogovor o skladištu. Rudna renta je niska, ali smo to ranije potpisali i nemamo kome da se žalimo, dodao je on.

Upitan kako će se rešiti problem sa statusom Humanitarnog centra u Nišu Vučić je rekao da "nismo u lakoj situaciji".

Nije jednostavno da govorim u svemu. Ali svi znaju da nismo u lakoj situaciji. Vlada će doneti odluku po tom pitanju, naglasio je on i dodao da je to veliko opterećenje jer, šta god da uradi vlada ili neće biti fer i pošteno ili ćemo imati drugu vrstu posledica.

Vučić je ocenio i da su predsednik Amerike Donald Tramp i on u sličnoj poziciji - "Po ceo dan se mediji bave nama dvojicom. Ono što njemu rade Njujork tajms i Si en en, i meni rade", ne ta dva medija, ali po istom principu.

Upitan da li će do Srbije doći neki gasovod sa istoka, pošto se izjalovio Južni tok, Vučić je odgovorio da je za nas od ključnog značaja novi dogovor.

Ono o čemu smo razgovarali i sa Aleksejom Milerom, a o tome sam pričao i sa Bojkom Borisovom, naveo je on pominjući da Rusi rade „Turski tok“.

Mi smo tranzitna zemlja, ali od nas idu krakovi ka RS, BiH, Prištini, Hrvatskoj i dobijamo tranzitne takse. Svaki gasovod koji prolazi kroz Srbiju nama odgovara, ali ovo je najbolja varijanta.

Ovo je velika razvojna šansa za našu državu, ekonomiju, industriju. Kompletnu gasnu mrežu bismo izgradili, ocenio je je Vučić.

Upitan da li će ga sada kada je postao predsednik biti manje u javnosti Vučić je odgovorio: "Ne mislim da se rivalima dodvoravam pričama da ću manje da radim, praktično, da ću biti lenj da bi oni bili srećni. Radiću marljivo, biću vredan, obavljaću teške poslove, donosiću odgovorne odluke i moraće na drugačiji način da me pobede. Ne mogu se uzdati u moju lenjost ili neaktivnost".