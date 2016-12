PANČEVO, 26. decembar 2016. (TV Pančevo) – Čestitam kandidaturu Saši Jankoviću, već je pobedio, ja sam to predvideo pre tri godine, jedino što je on time zloupotrebio svoju sadašnju funkciju, rekao je premijer Aleksandar Vučić, komentarišući najavu ombdusmana da će se kandidovati na predsedničkim izborima.

Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Grabovcu, gde je otvorio novu fiskulturnu salu, konstatovao da je sad jasno ko je rušio institucije, o čemu, primetio je, on upozorava već tri godine, a zbog čega su mu prebacivali lažne optužbe.

"Vidi se ko je rušio insitucije, nemam komentar, čestitam, to smo sve znali još pre dve godine, čestitam na kandidaturi, vidim da su svi požurili, ubrzali... Radite to i dalje, postanite predsednici, mislim da je ponekad dobro da pokažete kako su razorene institucije i to od onih koji je trebalo da ih sačuvaju. Mislim da to građani i narod vide, ostavićemo ljudima da sami odluče", rekao je Vučić. Kako kaže, dobro je što je više kandidata, ali nije dobro što su neki postali to "s drugih funkcija", što je, kako je ocenio, zloupotreba tih institucija. "Želim im mnogo uspeha, i čestitam na pobedi unapred", poručio je Vučić i dodao: "Pokušaćemo da im se suprotstavimo".

Premijer je dodao da nije tajna šta misli o radu zaštitnika građana i dodao da će pokušati da pobedi dvojicu "dosovskih" kandidata, "najmoćnijih u ovom trenutku".

"Mi ćemo pokušati da im se suprotstavimo. Da li ćemo uspeti, to ćemo da vidimo, ali o tom-potom", rekao je Vučić. Kako je rekao, SNS će kandidata izabrati za dva-tri meseca.

"Nama se ne žuri. Dajemo im mogućnost da vode svoju kampanju koliko god hoće. Ionako službene automobile zloupotrebljavaju u kampanji, apsolutno sve. Ničim drugim se ne bave, osim sopstvenom promocijom i kampanjom", istakao je Vučić.

Podsetio je na to da kandidaturu za predsednika Republike može da podnese svaki punoletni građanin koji ima poslovnu sposobnost i sakupi 50.000 potpisa, a da je na narodu da kaže šta misli i kako misli.