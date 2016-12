PANČEVO, 30. decembar 2016. (TV Pančevo) – IKEA je razvojni projekat ne samo za Beograd, Mladenovac i Sopot, već i za Smederevo, Smederevsku Palanku, Požarevac, sve do Velike Plane, rekao je danas premijer Aleksandar Vučić i obećao da će biti još investicija u tom regionu.

IKEA u Srbiji trenutno zapošljava 50 ljudi, u januaru i februaru raspisaće konkurs za još 250, a u toj kompaniji kažu da se na prethodnom konkursu prijavilo više hiljada ljudi. Vučić je rekao i da je IKEA zainteresovana da kupi još neke pogone u Srbiji, ali da o tome ne može sada da govori.

"Hoće da uđu u, za nas, jedan važan pogon jedne srpske kompanije i o tome razgovaraju sa Vladom Srbije. Bili bismo srećni da se to uspešno okonča", rekao je Vučić. On je čestitao radnicima angažovanim na izgradnji prve robne kuće IKEA u Srbiji, kod Bubanj potoka, a priča o IKEI je, kako je primetio, priča o našem neuspehu, ali i neodustajanju i konačnom uspehu.

"Priča o IKEI je priča koja govori da kasnimo 25 godina za zemljama istočne Evrope, ali kad smo odlučili da se ponašamo odgovornije, pokazalo se da možemo polako ali sigurno sve ostale da pristižemo", poručio je Vučić. Prva robna kuća kompanije IKEA u Srbiji trebalo bi da bude otvorena do leta 2017, što potvrđuje i regionalni Direktor za razvoj te kompanije u Jugoustičnoj Evropi Vladislav Lalić, navodeći da radovi napreduju dve nedelje brže od plana, te da se otvaranje može očekivati sredinom godine, već u junu.

Ističući dobru saradnju s Vladom Srbije i Gradom Beogradom, Lalić je novinarima nakon obilaska radova s premijerom ponovio da se očekuje da objekat robne kuće i pripadajuća infrastruktura budu završeni do kraja maja nakon čega će uslediti i otvaranje, dodajući da je u toku i izmeštanje naplatne rampe Bubanj potok. Kako je rekao robna kuća će biti izgrađena po najsavremenijim standardima održivog razvoja, a koristiće se određena iskustva u gradnji po prvi put u ovom delu Evrope.

Inače, upitan s kojim dobavljačima IKEA sarađuje za sada, Lalić je rekao da koriste jednog dobavljača iz Srbije, to je firma iz Ćuprije, ali da su otvoreni za razgovore sa svim srpskim firmama koje žela sa njima da sarađuju. Vučić je obišao radove na izgradnji prve robne kuće IKEA u Bubanj Potoku kod Beograda, koja bi trebalo da bude otvorena do leta 2017. On je lokaciju buduće robne kuće obišao sa regionalnim direktorom za razvoj IKEA-e u jugoistočnoj Evropi Vladislavom Lalićem.

Kamen temeljac za izgradnju prve robne kuće švedskog proizvođača nameštaja IKEA položen je u aprilu ove godine pored autoputa Beograd – Niš, u prisustvu premijera Vučića i generalnog direktora kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu Stefana Vanoverbeka, kada su i zvanično počeli radovi. IKEA će biti izgrađena kod naplatne rampe Bubanj Potok i prostiraće se na oko 35.300 metara kvadratnih. Ukupna površina kupljenog zemljišta je 31 hektar.

Prva faza projekta izgradnje robne kuće vredna je 70 miliona evra i biće zaposleno 300 ljudi. IKEA je u Bubanj Potoku kupila više zemlje nego što je neophodno za izgradnju prve robne kuće, pa se planira i dodatna investicija od 70 do 80 miliona evra, gde bi se gradio ritejl park odnosno šoping centar do robne kuće. Kako je planirano, u prvoj fazi robna kuća će zauzimati 12 hektara, dok će u drugoj biti razvijen ostatak parcele na kojem će biti izgrađen drugi komercijalni sadržaj. Gradilište se nalazi na oko 15 kilometara od centra Beograda, a rampa Bubanj Potok biće izmeštena zbog obilaznice oko Beograda i privodi se kraju izgradnja nove naplatne rampe u Vrčinu.

U prvoj robnoj kući će na raspolaganju biti potpuni asortiman od 9.500 proizvoda za opremanje doma po pristupačnim, zaitm IKEA Food, restoran sa 550 mesta, dućan švedske hrane, Bistro, IKEA za decu i igraonica i parking sa oko 1.375 mesta.

IKEA ima više od 1.000 dobavljača i sarađivaće sa većim brojem proizvođača iz Srbije. Trenutno sarađuje sa firmom iz Ćuprije koja pravi oklagije i kuhinjske daske, za šta je premijer svojevremeno rekao da će njihove proizvode kupiti čim se IKEA otvori. Kada je reč o zapošljavanju, u toj kompaniji u Srbiji radi 50 ljudi, a u 2017. najavljeno je zapošljavanje još 250.

IKEA planira u regionu da ima mrežu od 13 robnih kuća do 2025. godine. Tako će u naredne tri godine otvoriti tri robne kuće, u Beogradu, Ljubljani i Bukureštu.