PANČEVO, 28. april 2017. (TV Pančevo) – Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je podignuta borbena gotovost gde je neophodno, ali da je Srbija stabilna i da građani mogu da budu mirni. Gostujući u Dnevniku RTS-a, Vučić je istakao da je situacija u Srbiji mirna i stabilna.

- Spremni smo da odgovorimo na svaki izazov. Naš najviši cilj je očuvanje mira i stabilnosti - naglasio je Vučić.

Prema rečima Vučića, posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti nije se izlazilo sa zaključcima, jer tu "ima i vojnih tajni".

On je ukazao da je vreme bremenito i da se vide strana otvorena mešanja u unutrašnja pitanja zemalja, a postoje i unutrašnji problemi pojedinih zemalja u regiji.

U tom smislu, Vučić je istakao da je važno da Srbija sačuva ekonomsku snagu i da je uveća.

Govoreći o sukobima u makedonskom Sobranju, Vučić je naglasio da o tome "izlazimo sa opreznim izjavama".

"Mi smo ljudi koji moramo da vodimo računa o tome. Mislim da je Čerčil rekao da ne postoje stalna prijateljstva, ni stalna neprijateljstva, već stalni interesi", podsetio je Vučić. On je dodao da se nasmejao kad je video reakciju svetske javnosti koja je nekada ubistva komentaristala kao demokratiju, a sada su ove nerede okarakterisali kao vandalizam.

"Pozvali smo na mir u Makedoniji, jer se to tiče i nas. Mislim da narod u Makedoniji zna da je Srbija više toga dobrog učinila za njih nego bilo ko drugi", ocenio je Vučić. On smatra da se sada vidi nedvosmislena činjenica da "Albanci postaju mezimče meрunarodne zajednice i mogu da govore šta hoće".

"Zapanjen sam bio da je Haradinaj u Prištini izgovorio da se nije nimalo šalio kad je rekao da treba da dođe do rata ako ga izruče Srbiji. A onda kaže 'mi smo se ugledali na Hrvatsku', gde su pobili pet-šest hiljada Srba, proterali više od 100.000. I ceo svet sad ćuti na najstrašnije izjave", naglasio je Vučić.

On je primetio da se svi ućute kad iz Albanije dođu najoštrije reakcije i upitao: "Zamislite da sam rekao da će Albanci biti pobijeni i proterani?"

"Bio bih glavna vest na kugli zemaljskoj. Albanci to rade smišljeno, nisu oni glupi i nisu pogrešili, ja sam to mislio prvi dan, ali su onda pametniji ljudi došli i rekli mi da oni to rade smišljeno. Rade to da postignu legitimizaciju 'Velike Albanije'", ukazao je Vučić.

Prema njegovoj oceni, izjave kosovskog predsednika Hašima Tačija, albanskog premijera Edija Rame i predsednika opštine Bujanovac Jonuza Muslijua predstavljaju koordinisanu akciju. "Bezbroj puta sam razgovarao i sa Ramom i Tačijem, to mi je posao, a Rama i Tači su promenili način obraćanja", konstatovao je Vučić.

"Mi moramo da poštujemo partnere u Evropske unije (EU), ali i da držimo do sebe i kažemo šta mislimo", naglasio je Vučić. Ističući da su Rusija i Kina prijatelji sa kojima bi trebalo da sarađujemo, Vučić je poručio da će Srbija čuvati poziciju nezavisne i suverene zemlje.

Kada je reč o pozivu koji je uputio predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu da poseti Srbiju, Vučić je ocenio da su za Srbiju odnosi sa Turskom od izuzetnog značaja.

"Želimo da budemo dobar partner Turskoj, uputio sam poziv Erdoganu, on je jedan od retkih lidera koji nije bio u Srbiji u prethodne dve, tri godine", podsetio je Vučić. On je naveo da Srbija ne bi imala hiljade zaposlenih ljudi da nije imala tako dobre odnose sa Turskom.

"Mislim da će Erdogan doći sa grupom biznismena i da ćemo razgovarati", najavio je Vučić. On se nada da će na njegovu inauguraciju za predsednika Srbije doći značajan broj prijatelja iz EU i "da ćemo time da pokažemo koliko je Srbija snažna i ugledna i koliko doprinosi miru u regionu".