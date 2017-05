PANČEVO, 13. maj 2017. (TV Pančevo) – Premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će danas doputovati u višednevnu posetu Kini izjavio je da Srbija na predstojeći Forum „Jedan pojas, jedan put“ gleda kao na šansu da potvrdi dogovorene zajedničke projekte sa tom zemljom i proširi saradnju u okviru te inicijative.

Sumirajući dosadašnje rezultate bilateralne saradnje Kine i Srbije, Vučić je, u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, istakao izgradnju Koridora 11 (deonice E 763), to što je kineska kompanija „Hestil“ kupila Železaru Smederevo, izgradnju novog bloka termoelektrane Kostolac i most Mihajlo Pupin.On je izrazio nadu da će do kraja ove godine početi radovi na izgradnji železničke pruge između Beograda i Budimpešte, kao i da će novi bezvizni režim između dve zemlje doprineti povećanju broja kineskih turista.

„Uradili smo mnogo toga i mnogo toga je pred nama. Kada pogledate sve ovo, vidite da su i naši potencijali i postojeća saradnja veliki, i sve to je u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put““, naveo je Vučić za Sinhuu.Prema njegovim rečima, spisak svih benefita od te inicijative je poduži i biće još duži u budućnosti, jer „uvek očekujemo da učinimo više za našu zemlju, ali to ne možemo bez Kine“.

Vučić je zahvalio kineskom predsedniku Sji Ðinpingu na „odličnom poslu“ odrađenom tokom njegove prošlogodišnje posete Srbiji, dodavši da njegova inicijativa doprinosi drasticnom poboljšanju odnosa između dve države.„Kad je reč o politici, naše prijateljstvo je čvrsto kao čelik i nemamo nijedan problem, jer u potpunosti podržavamo Kinu i kinesku politiku u Aziji, a Kina na isti način podržava naš suverenitet, slobodu i nezavisnost“, naglasio je Vučić. Kako navodi kineska agencija, Vučić će predvoditi 20-članu delegaciju u kojoj će biti ministri i gradonačlenik Beograda.Vučić se nada da će biti potvrđeni svi projekti koji su do sada planirani sa drugim zemljama, kao i da će biti potvrđena posvećenost i opredeljenost Kine da nastavi sa inicijativom „Jedan pojas, jedan put“.

On ističe da ta inicijativa donosi novu energiju i ne predstavlja samo kineski san jer može da donese sreću i drugim narodima, a ne samo Kinezima.Pored toga što se ona omogućava izgradnju puteva i železnica, inicijativa povezuje ljude, kulture, različite civilizacije, dodao je on i poručio da u blagodetima ove globalne inicijative može da uživa čitav svet.

Prema rečima srpskog premijera, njegova agenda uključuje i razgovore o izradnji industrijskog parka, zajedničkim infrastrukturnim projektima, pregovore o direktnoj avioliniji između Kine i Srbije.Vučić je rekao i da će bilaterlna saradnja u okviru ove inicijative biti njegov prioritet i za vreme predsedničkog mandata, na koji će, kako napominje, Sinhua krajem meseca.„To će biti jedno od najvažnijih pitanja kojim ću se baviti“, dodao je on.

Govoreći o oblastima u kojima su dve zemlje komplementarne on navodi sport i kulturu.„Imamo mnogo toga da naučimo kada je reč o kineskom nacinu života, kineskoj filosofiji“, zaključio je Vučić.

Vučić će danas doputovati u višednevnu posetu Kini, a Forum se održava 14. i 15. maja.