PANČEVO, 14. januar 2017. (TV Pančevo) – Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se medijima na konferenciji za novinare u Vladi Srbije danas, 14. januara 2017. godine u 18:30 časova, povodom situacije na Kosovu i Metohiji.

Sa beogradske železničke stanice jutros je krenula probna vozna linija do Kosovske Mitrovice, a direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da bi njeno zaustavljanje značilo kršenje osnovnih ljudskih prava i slobode kretanja.

"Svakoga dana na desetine autobusa albanskih prevoznika sa Kosova i Metohije prolazi kroz centralnu Srbiju i tu nema nikakvih problema. Sve drugačije predstavljalo bi kršenje ljudskih prava i ja se iskreno nadam da do toga neće doći", kazao je Đurić.

On je podsetio da linija Kraljevo - Kosovska Mitrovica već dugo funkcioniše, da je ovo samo njen produžetak i da ne zna zbog čega bi to trebalo da bude problem.

Đurić je voz ispratio sa Železničeke stanice, njime se odvezao do Topčidera i najavio da će njime uskoro vrlo rado otići do Kosovske Mitrovice, a do krajnje destinacije sada će putovati njegov zamenik Dušan Kozarev i direktor železnica Srbije Miroslav Stojčić.

Spoljašnjost voza je dekorisana u bojama zastave Srbije i ispisana nazivima manastira i mesta na Kosovu, a na 21 jeziku, među kojima je i albanski, napisano je "Kosovo je srpsko".

Unutrašnjost voza oblepljena je slikama freski i drugog srpskog nasleđa na Kosovu, koje je deo Uneska, a taj koncept osmislio je umetnik Andreja Vasiljević.

"Ne znam zbog čega bi nešto što je deo svetske kulturne baštine bilo kome predstavljalo provokaciju, i zašto u svemu dobrom odmah vidimo nešto loše", kazao je Đurić.

On je dodao da će posle probnog perioda od 20. januara do 26. februara biti procenjena ekonomska isplativost ove linije i odluka o tome da li će ona postati redovna biće doneta na racionalnim, a ne na emotivnim osnovama.

"Očekujem da će korisnici ovog voza u najvećem broju biti studenti (oko 12.000) Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su i tražili uvođenje ove linije", rekao je Đurić i naveo da je cena povratne karte oko 1.600 dinara, dok je cena autobuske karte oko 2.800 dinara, pa se nada da će i zbog niže cene voz imati više putnika.

On je rekao i da će u ovom probnom periodu troškovi ove linije iznositi oko 18.000 evra, a da u to nije uračunat prihod od karata.

Putnike u vozu dočekuju hostese obučene u bojama zastave Srbije, a voz bi trebalo da u Kosovsku Mitrovicu stigne oko 19 sati.

Kosovo je tražilo da Evropska unija zaustavi ovaj, kako se navodi u Prištini, "nelegalni" voz.