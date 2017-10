PANČEVO, 4. oktobar 2017. (TV Pančevo) - U sve zdravstvene stanice Doma zdravlja stiglo je više od 3000 doza vakcine protiv sezonskog gripa prozivođača „Sanofi paster“. Pacijenti su početkom nedelje počeli da se vakcinišu. I za vakcinaciju protiv sezonskog gripa neophodno je zakazati pregled kod svog lekara.

Jedno od najčešćih oboljenja tokom zimskog perioda je sezonski grip. Iako vakcinacija ne može biti stopostotna zaštita od gripa, važno je da se rizične kategorije pacijenata vakcinišu na vreme i izbegnu komplikaciju bolesti. Takođe, vakcinacijom se sprečavaju epidemije.

- Osobe koje imaju pravo da dobiju vakcinu protiv gripa su osobe starije od 60 godina sa hroničnim oboljenjima, kardiovaskularnim bolestima, osobe koje boluju od dijabeta, hronično opstruktivnog bronhitisa, astme i bubrežni bolesnici - rekla je dr Tanja Aleksić, načelnica Opšte medicine.

Pacijenti koji imaju pravo da se besplatno vakcinišu treba da zakažu pregled kod svog izabranog lekara.

- Počeli smo sa zakazivanjem putem kol centra na šalteru ili u našim ambulantama. I dalje važi pravilo koje je godinama bilo - ako su pacijenti alergični na piletinu i jaja, osobe koje imaju akutno oboljenje u tom trenutku i ukoliko je došlo do alergijske reakcije na prošlu vakcinu ne mogu se vakcinisati - rekla je dr Aleksić.

Nabavljeno je više doza vakcina protiv sezonskog gripa u odnosu na prethodnu godinu. Očekujemo da će to biti dovoljno. Lekari savetuju da je najbolje da se pacijenti vakcinišu u oktobru ili novembru jer se na taj način imunitet postiže tek za dve do tri nedelje, dok njen imunitet traje od 6 do 12 meseci.