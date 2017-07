PANČEVO, 17. jul 2017. (TV Pančevo) – Žuti dim koji izlazi iz dimnjaka Azotare, nedeljama prekriva Pančevo, tačnije pogon Amonijak. Kaže dupli direktor Đurović, preko svojih službi, da je Pančevo bezbedno i da nema opasnosti od zagađenja životne sredine. Ali, Đurović neće da kaže da zbog nestručnosti kadrova i loše nabavke cevi, Pančevo leži na atomskoj bombi.

Reče služba za informisanje Azotare da je sve u redu. Bez obzira što svaki Pančevac, bukvalno svaki dan, već nedeljama vidi žuti dim koji izlazi iz dimnjaka pogona Amonijak. Ovo se može nadovezati na priču o bezbednosti u Azotari. Naime ,cela struktura bezbednosti je, kako nam je dojavljeno, opasno zaražena nesposobnim i nekompetentnim kadrovima. Hvala još jednom rukovodiocima Azotare koji se na boje Đurovića i predstavnicima Smenskog sindikata koji nam dostavljaju proverene informacije.

Koordinator za bezbednost u fabrici je po struci pravnik i vrlo je, kako kažu naši izvori, tanak sa znanjem o samoj fabrici i organizacijom službi zaduženih za bezbenost fabrike i svih građana Pančeva. Ali, uspešno je zataškao pogibiju radnika u januaru ove godine.

Njegov zamenik je neko dete koje u fabrici radi tek tri meseca i to je radio kao portir. Zbog pedigrea u SPS-u naglo je napredovao do zamenika koordinatora za bezbednost, preskočivšvi bar pet stepenika iako bi za to radno mesto čovek trebalo da se sprema više godina, da poznaje sve pogone i proizvodne procese, sve proizvode, hemikalije, rizična mesta i veći deo radnika.

Za tri meseca je mogao da nauči gde je menza i koja peciva su na meniju i ništa više. Ali ,zašto bi morao bilo šta da zna kada ga glavni šef prilikom obilaska fabrike tapše po ramenu i oslovljava po imenu. Nije šala, gradjani su ugroženi kao nikada do sada. Kada bi znali ko brine o bezbednosti u fabrici, odnosno atoskoj bombi, pobegli bi glavom bez obzira.

Odliv kvalitetnih kadrova iz fabrike uveliko traje. U poslednjih par meseci otišlo je više vrhunskih inženjera . Nisu pretpeli omalovažavanja i stagniranje u napredovanju, dok tatini sinovi i stranački kadrovi napreduju munjevitom brzinom bez ikakvog znanja o fabrici i proizvodnji. Naravno,to ih ne sprečava da podižu masne zarade.

Đuroviću, nema kraja …. Podnesi ostavku, budi čovek, ostavi stručnjake da vode Azotaru…. Bliži ti se dan D… Odnosno protest i štrajk. U tom slučaju moraćeš policiju da pozoveš da te bezbedno isprati sa radnog mesta.