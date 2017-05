PANČEVO, 10. maj 2017. (TV Pančevo) – U Samošu je jedan od 13 Radarskih centara republičkog Hidrometerološkog zavoda koji vodi računa o tome da kada se dogode vremenske nepogode odreaguje i spreči da grad uništi poljoprivredne useve. Na teritoriji Grada Pančeva nalazi se 9 protivgradnih stanica.

Za veći deo Banata, sem severnog za protivgradnu zaštitu je zadužen Radarski centar u Samošu, koji obuhvata strelce iz 15 opština. Njihova uloga je da aktiviraju protivgradne rakete i spreče da grad uništi poljoprivredne useve u periodu od 15. aprila do 15. oktobra, kada se i sprovodi protivgradna zaštita, kazao je Đorđe Kardum iz RHMZ-a .

- Svi imamo svoja dežurstva, danas je red na nas da budemo dežurni radar gde za određenu grupu radara pratimo oblačnost, jer ako se nešto desi onda moramo da ih na vreme uključimo. Moramo na vreme da pošaljemo, ili oni njihove ili mi naše strelce,na protivgradne stranice, a onda sve to da prosledimo našem Republičkom centru za odbranu od grada, a on dalje oblasnoj kontroli leta kako bi obezbedio uslove za dejstvo sa protivgradnim raketama – kazao je Kardum.

Od tri tehnike koje se korite za protivgradnu zaštitu u borbi protiv grada ispaljuju se rakete kaže Kurdum i dodaje da je raketa najefikasnija u borbi protiv ove vremenske nepogode. Ali da bi se šteta sprečila neophodno je reagovati na vreme, kad počne grad da pada tada je već kasno.

- Mi višestruko ponavljamo ono što radi priroda, to zrno grada usitnjavamo. Bolje je što pre, u ranim fazama razvoja to uraditi, zato moramo biti oprezni 24 časa, kako bi se odreagovalo u pravom trenutku – objasnio je Kardum.

Kako je rekao Đorđe Kardum postoje situacije kad ne može da se odreaguje. Stopostotna zaštita od grada ne postoji, a mi smo na 70 posto efikasnosti, dodao je on.

- Dvadeseti jun prošle godine kada je došlo do razvoja jednog superćelijskog sistema koji je buknuo južnije u dolini Kolubare, južnije od Beograda. U svojoj južnoj struji kada je prešao jug, blagi jugozapad on je prešao preko Beograda i došao u Pančevo. Iznad Beograd,a iz bezbedonosnih razloga nema dejstva, jer su tu zone zabrane iznad urbanih mesta – dodao je Kardum.

RHMZ se obratio Gradu Pančevu kako bi se pronašli protivgradni strelci. Tako je sklopio ugovore sa 20 poljočuvara koji će obavljati ovu funkciju. I ove godine iz Gradskog budžeta izdvojeno je dovoljno novca za protivgradnu zaštitu, kazao je Miodrag Milošević, šef odeljenja za vandredne situacije.

- Prošle godine u decembru Grad Pančevo je kupio 53 protivgradne rakete u vrednosti od dva miliona dinara. I ove godine u planu je kupovina još 53 rakete koje će biti predate Radarskom centru Samoš – rekao je Miodrag Milošević.

Na teritoriji Grada Pančeva je devet protivgradnih stanica u funkciji. U zavisnosti od jačine grada ispali se od par do nekoliko desetina raketa i njima je obuhvaćena površinu od 5 do 10 hiljada hektara. Brzina padanja grada leti ide do 200 km na sat i veća je razorna moć od onog u proleće i kada je hladnije vreme.