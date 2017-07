PANČEVO, 11. jul 2017. (TV Pančevo) – Tri krivične prijave trenutno su na proveri u Osnovnom Tužilaštvu u Pančevu, saznaje regionalna RTV Pančevo iz svojih izvora. Da podsetimo protiv duplog direktora Azotare i Specijalne luke podnete su 3 krivične prijave. Nezadovoljni radnici Azotare dve i radnici Petrohemije jednu.

Kako kaže naš narod "došla maca na vratanca". U ovom slučaju maca je dupli direktor Miljan Đurović. On se između ostalog sumnjiči se da je sa NN odgovornim licima u Azotari, od februara do juna ove godine, svesno nepridržavajući se Zakona o radu i kolektivnog ugovora odlučio da smanji plate svim zaposlenima za 25 odsto. Kako se navodi u prijavi, fabrika je zbog neplaniranog zastoja u radu i loših poslovnih odluka rukovodstva, naglašavamo rukovodstva, a ne radnika koji su kažnjeni, imala prepolovljenu proizvodnji u gubitke od više desetina miliona dinara, čime su u stvari radnici kažnjeni. Ko nije hteo da potpiše dokument o umanjenju zarada doživeo je pretnje, torture, zlostavljanja, mobing uz naravno pretnje otkazom. Sa druge strane bruki i sramoti Azotare Miljanu Đuroviću nije smetalo da dok kažnjava dugogodišnje radnike zaspošljava nove, po političkoj pripadnosti Socijalističkoj partiji Srbije. Da podsetimo, Đurović ističe da Azotara nije budžetska ustanova i da novac za plate mora da se zaradi, dok radnicima umanjuje zarade, sebi dodeljuje novu platu, direktorsku, u Specijalnoj luki. I radnici Petrohemije podneli su krivičnu prijavu iznoseći sumnju da Đurović svojom bahatošću ucenjuje ovu fabriku i pokušava da naplati četvorostruku veću uslugu Petrohemiji nego što je dogovorena, u našeg najvećeg izvođača plastičnih proizvoda stigla je i pretnja potpunim raskidom ugovora sa Petrohemijom. Predmeti, odnosno krivične prijave protiv duplog direktora Miljana Đurovića se razmatraju u pančevačkom Tužilaštvu. Zakoni države moraju da se poštuju i tu nema dileme. Đurović se definitvno osilio, misleći da ima podršku, odnosno "leđa jačih igrača". Nema više jakih igrača kada su u pitanju zakoni ove zemlje. Bahati direktor koji više voli da obilazi hotele, hostele, prenoćišta sa svojim ljubavnicama i pored svega ponovo se drznuo da krene na radnike. Obećao je Đurović platu 5. jula. Danas je 11. a plate kako saznajemo i dalje nema. Đuroviću, nije ti ovo pijaca i da možeš da se cenjkaš sa radnicima i da ih maltretiraš kad god želiš. Neće javnost to dozvoliti. Kao što si muškarac po kafanama i hostelima budi muškarac pa izađi javno i objasni poslove sa cevima, zbog čega kažnjavaš i mobinguješ radnike, rukovodioce, pojedinice predstavnike Sindikata…. Ipak ti si izabrao da se kriješ u mišjoj rupi, pošto i jesi običan miš. Proćiće tvoje vreme, Đuroviću, pustiće te niz vodu nemoj da misliš da neće… A do tada ćeš odgovarati pred Zakonom za sve što si radio u Azotari, od loših poslovnih poteza i odluka, do maltretiranja, zastrašivanja i mobingovanja radnika. Nismo te zaboravili Đuroviću, pratimo…