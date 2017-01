PANČEVO, 9. januar 2017. (TV Pančevo) – Zimska služba je u III stepenu dežurstva. Od noćas kada su počele snežne padavine do sada na ulice Pančeva bačeno 28 i po tona soli. Ulice se sole i tamo gde kamioni plugovima uklanjaju sneg sa kolovoza. Saobraćaj na ulicama prvog prioriteta odvija se nesmetano i bezbedno, kazao je Jovan Stanković iz Direkcije za izgradnju i uređenje grada Pančeva. Izuzetno hladno vreme najavljuje se do četvrtka i u zavisnosti od toga da li će vetar ponovo početi da duva i da li će biti padavina, određivaće se stepen dežurstva zimske službe.

Tokom dana stepen dežurstva zimske službe promenjen je sa II na III stepen. To znači da su dva kamiona angažovana u gradu i dva koji su angažovani za opštinske outeve uz pomoć poluteretnog vozila sa posipačem, kaže Jovan Stanković iz Direkcije za izgradnju i uređenje grada Pančeva. Čim su tokom noći počele padavine na ulice i puteve bačeno je 28 i po tona soli, kako bi kolovozi bili u zadovoljavajućem stanju.

Ulice prvog prioriteta su prve posipane. Ono što ja mogu da konstatujem to je da ulice II i III prioriteta ne izgledaju kako bi želeli, ali je jako važno da se na I prioritetu saobraćaj odvuija nesmetano i bezbedno. To su ulice kojima se kreću autobusi i one su najvažnije. Znamo i da su svi putevi ka selima prohodni – izjavio je Jovan Stanković JP-a, “Direkcija”.

I pored toga što se sve ulice sole istom količinom soli, primetno je da nisu sve u istom stanju, Negde je so više, a negde manje otopila sneg na putu.

Ono što sugrađani mogu da primete je da bez obzira na istu količinu bačene soli, tamo gde je saobraćaj intezivniji so efikasnije i brže deluje, tako da pojedine ulice izgledaju drugačije tretirane. Zapravo su po rasporedu isto tretirane, ali tamo gde je intezivniji saobraćaj on pomaže dejstvo soli. Ovo su granično niske temperature. Po prospektima, so možda ne bi ni delovala na ovim temperaturama, ali verovatno zato što kola je utiskuju imamo povoljne vremenske prilike da so deluje – objasnio je Jovan Stanković, JP “Direkcija”:

Izuzetno hladno vreme meteorolozi najavlju do srede. U zimskoj službi narednih dana posebna pažnja biće posvećena mestima na kojima se stvaraju nanosi, kaže Stanković.

Ono što ne bi bilo povoljno to je da se intezitet padavina poveća i kada bi vetar počeo da duva. Znamo da postoje deonice gde brzo dolazi do nanosa i smetova. Tada bismo sigurno reagovali podizanjem stepena dežurstva i obezbeđivanjem mehanizacije i dejstvovanjem na deonicama gde je to najpotrebnije – dodao je Jovan Stanković JP “Direkcija”:

Što se tiče rada JKP, zbog snega, autobusi ATP-a su kasnili 10 do 15 minuta, radnici “Higijene” očistili su prvi prioritet i započeli čišćenje po naseljima. Zelena i robna pijaca “Aerodrom”, očišćene su od snega, kao i groblja i deo kroz Narodnu baštu. Grejanje stanove naših sugrađana i dalje greje 24 sata. To bi bio ukratko raport kako grad funkcioniše u ovim uslovima, kaže Miodrag Milošević, šef odeljenja za odbranu od vanrednih situacija.

Prema prognizama u toku sutrašnjeg dana, očekuje se slb sneg, odnosno njegovo provejavanje. To znači da su JKP i dalje u propravnosti. U zavisnosti od snega tako će i biti intervencija – kazao je Miodrag Milošević odeljenje za vanredne situacije

Prema prognozama meteorologa, hladno vreme potrajaće do srede. Minimalna temperatura narednih dana biće od -15 do -3, dok će masimalne dnevne biti od -7 do 2 stepena celzijusa. Porast temperature može se očekivati od četvrtka.