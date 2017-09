PANČEVO, 20. septembar 2017. (TV Pančevo)– Sa Donaldom Trampom sam razgovarao o tome kakvo poštovanje ima kod građana Srbije, rekao sam koliko dugo nijedan predsednik SAD nije bio u Srbiji i da bismo ga dočekali bolje od većine zemalja, rekao je predsednik Srbije za RTS. Vučić je izjavio i da je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao da će u prvom tromesečju naredne godine posetiti Srbiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa Donaldom Trampom na svečanom prijemu koji je predsednik SAD priredio sa suprugom Melanijom, imao kratak razgovor, ali da je ipak trajao duže od nekih drugih.

"Čini mi se da sam imao sreće da od predsednika SAD dobijem nešto više vremena od drugih, možda zato što sam se na srpskom i slovenačkom dobro razumeo sa njegovom suprugom i jer sam spremio pitanja", rekao je Vučić za RTS.

Ističe da se za takav susret sprema 48 sati, kako bi se to vreme iskoristilo za svoju zemlju.

"Razgovarali smo o tome kakvo poštovanje uživa kod građana Srbije, o tome koliko dugo nijedan predsednik SAD nije bio u Srbiji i da bismo ga dočekali neuporedivo bolje od većine zemalja, malo zemalja bi moglo da priredi tako srdačnu dobrodošlicu", rekao je Vučić.

Ističe da mu je Tramp postavio nekoliko pitanja, neka su bila kurtoazna i privatna, a neka su se ticala stabilnosti Balkana i opštijih tema.

"Potvrdio je da će da dođe u Srbiju, to nije bilo kurtoazno. Više puta mi je tokom razgovora pružio ruku i kada smo govorili o poseti on mi je dodatno, četvrti put pružio ruku, i rekao da je dogovoreno i da će doći u Srbiju", ukazao je Vučić istakavši da termin posete zavisi od agende predsednika SAD.

Predsednik je rekao i da je bilo važno što je ministar Ivica Dačić prethodnih dana iskoristio vreme da Trampa upozna sa određenim stvarima koje su dobre za Srbiju.

"Uradili smo dobar posao za našu zemlju, siguran sam da će Tramp doći", zaključio je Vučić.

U prvom tromesečju 2017. Makron u Srbiji

Današnji susret sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom bio je posebna čast za mene i našu delegaciju, ističe Vučić.

"Makron je na trenutak prekinuo razgovor sa Kristin Lagard i stao da sa nama razgovara. Relativno dugo je ostao sa nama. Predsednik Makron je sve znao o Srbiji, rekao je da je dosta slušao i o meni", istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je ekskluzivno za RTS izjavio da je Makron rekao da planira u prvom tromesečju sledeće godine da poseti Srbiju.

"To će biti velika stvar za nas. Mislim da posle kratke posete Žaka Širaka nismo dugo imali francuskog predsednika kod nas. Primio sam premijera, ali je posebna čast primiti predsednika, i to posebno sa novom ulogom Makrona koji je govorio o svojim problemima, o zakonu o radu. On je veliki lider. Bio je verovatno najznačajniji gost na Blumbergovom forumu. On je viđen kao neko ko sa Merkelovom nosi Evropu u budućnosti. Bio sam srećan što je Srbija dobila pažnju od francuskog predsednika i mislim da je to značajno za Srbiju", rekao je Vučić.

Na kraju razgovora Makron ga je, kaže, zaustavio i rekao: "Da ti kažem, imate punu podršku Francuske na evropskom putu." "To je važan signal za Srbiju", dodao je Vučić.

Naveo je da se za dva dana susreo sa više od 30 predsednika država i vlada, od skandinavskih do afričkih država koje je Srbija, kaže predsednik, zapostavila.

Istakao je značaj jučerašnjeg susreta sa predsednikom Egipta Abdelom Fathom el Sisijem.

Egipat je, kaže, jedna od ključnih arapskih zemalja, zemlja sa 100 miliona stanovnika, sa kojom danas imamo dobre odnose, mada su u prošlosti oni bili lošiji jer je prethodna vlast Muhameda Mursija priznala nezavisnost Kosova.

"Danas pokušavamo da obnovimo te odnose, oni odnose sa Prištinom drže na veoma niskom nivou, hvala predsedniku Sisiju na tome. Razgovarali smo i o privrednoj i ekonomskoj saradnji, imamo mnogo toga o čemu možemo da razgovaramo o saradnji namenskih industrija. Mi smo svojevremeno napravili određene greške, davali pištolje koji nisu mogli da prođu. To više nikad ne smemo da napravimo, možemo da imamo ogromne koristi i u turizmu i u namenskoj industriji", naveo je Vučić istakavši da su to velike stvari za Srbiju i da se rezultati vide.

"Nismo izabrani da radimo lepe, već korisne stvari"

Predsednik je rekao da je sinoć imao niz večera, kod Donalda Tuska, pa kod Donalda Trampa, ali i privatnu večeru u nemačkoj delegaciji i gostovanje u zgradi EU.

"Tamo sam bio sa Tačijem pod pokroviteljstvom Federike Mogerini i Anđeline Ejhorst. To nisu bili lepi sastanci, posebno oni gde se razgovara sa predstavnicima Prištine, ali to je obaveza, niste izabrani da radite lepe već korisne stvari za naše građane. Naporno je, ali važan je svaki razgovor. Kako je Blumberg rekao, dani razgovora su bolji od minuta borbe i tuče - razgovaramo, gledamo napred, i trudimo se da izvučemo najviše što je moguće, najpre da sačuvamo mir a kasnije da razvijamo našu ekonomsku saradnju", objasnio je Vučić.

Vučić će se i večeras susresti sa Tačijem i Edijem Ramom, ali i sa drugim liderima Zapadnog Balakana. Valjda EU želi da pokaže da je važno to što radimo, dodao je Vučić.

"Razgovaraćemo o evropskom putu naših država i teritorija, to je format 5+1, ja uvek govorim o regionalnoj i ekonomskoj saradnji, mislim da je to od suštinskog značaja. Sa svim tim zemljama Srbija ima suficit u trgovini, to su tržišta za nas, ne možemo da prodamo više robe Austriji ili Švajcarskoj nego oni nama, ali svima na Balkanu možemo da prodamo mnogo više nego oni nama. To održava posao za obične ljude, daje radna mesta, na kraju krajeva povećavamo plate i penzije da srednja klasa i siromašniji ljudi mogu da žive bolje. Za to je potrebna politička sigurnost, ekonomske reforme i privlačenje investitora koji neće doći ako ne vide tu političku sigurnost, zato je sastanak kod Mogerinijeve važan jer pokazuje stabilnost", objasnio je Vučić.

Predsednik Vučić boravi u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN, gde je imao i niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Vučić je jutros prisustvovao otvaranju Poslovnog foruma "Blumberg global".

U razgovoru sa novinarima izjavio je da je na sinoćnjem prijemu kod Donalda i Melanije Tramp imao priliku da pozove američkog predsednika da poseti Srbiju.