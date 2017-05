PANČEVO, 3. maj 2017. (TV Pančevo) – Premijer Aleksandar Vučić najavio za ovaj mesec tender za novi simbol glavnog grada, Kulu Beograd, dodajući da će njena izgradnja u Beogradu na vodi početi već u oktobru.

Vučić je nakon obilaska gradilišta na tom prostoru primetio da je teško naći bolji i lepši od snova koje smo počeli da sanjamo i da Srbe spustimo na obalu Save 70 godina posle Drugog svetskog rata.

„U svakom slučaju neke radove počinjemo, jednu od najzelenijih promenada završavamo za koji dan. Proširićemo je na donji nivo do same reke Save i biće lepša od promenade u Tel Avivu, od one u Oslu i svi ćemo da se ponosimo“, rekao je premijer.

Vučić obišao je završne grube radove na 21. spratu kule B projekta Beograd na vodi i prisustvovao postavljanju šipova na trećoj stambenoj zgradi BW Vista.

Zgrada BW Vista biće visoka 82 metra, imaće 23 sprata i 228 stanova različite strukture, od garsonjera do četvorosobnih i nalaziće se u blizini dve stambene kule kompleksa „BW Residences“, čija je izgradnja počela krajem septembra 2015.

Očekuje se da dve kule budu završene u martu 2018. godine, a izgradnja BW Vista u prvoj polovini 2019.

Vučić je, u odgovoru na pitanje novinara o najnovijim pretnjama Ramuša Haradinaja njemu lično da se „ne kači s njim“ i da se „ne igra sa Albancima“, rekao da te pretnje nisu zbog njega, već što vide „veću snagu, energiju i moć srpske države“, a što, primetio je, po nekima nije nikako smelo da se dogodi.

Izgleda da je svima dozvoljeno da kažu šta hoće, da lažu, kao što je laž danas u Briselu da imamo neku vojnu bazu u Nišsu, a sve te laži su praćene i širokim, ali ne mnogoljudnim, pokretom u Srbiji onih kojima je jedino stalo da oni dođu na vlast, a gazde i nalogodavci da budu zadovoljni.

Sa Albancima se, kaže, ne igra, naprotiv, pružao im je ruku, ali neće zločincima i silovateljima.

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić da će Srbija ostati na evropskom putu, da će raditi na unapređenju našeg društva, ali da nikoga nećemo moliti za otvaranje poglavlja, niti pretiti rušenjem i cepanjem granica „kao Albanci što su radili“ da bismo nešto dobili zauzvrat.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li u junu očekuje otvaranje novih poglavlja, rekao da je naše da radimo naš posao i da veruje u budućnost Srbije.

Premijer je istakao da u svim zemljama postoje demonstracije i protesti, ali da jedino u Srbiji nema ograničenja o mestu i vremenu, da nema policajaca, mada je, kako kaže, na našim ulicama ubedljivo najmanje ljudi, i da su ti demokratski principi i vrednosti oni na kojima Srbija radi.

„A, da li će da otvaraju poglavlja, to ih nikada nisam molio. Ako oni to žele, žele, ako ne žele, ne moraju to da učine. Mi da cepamo granice, rušimo na Balkanu, kao Albanci što su radili, ako im ne daju vize, da ujedinjuju Kosovo i Albaniju, pa malo Makedonija, malo jug Srbije… I sve to slušate i trpite, i onda vam dođe sa “nemoj da se kačiš sa mnom“, zaključio je Vučić.