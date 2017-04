PANČEVO, 12. april 2017. (TV Pančevo) – Zeljko Sušec, predsednik GO Srpske napredne stranke u Pančevu na konferenciji za novinare ponovio je ubedljivu pobedu Aleksandra Vučića na jučerašnjim ponovljenim izborima za predsednika republike, na biračkom mestu 11 u Glogonju. Naime Aleksandra Vučića je podržalo čak 77,80 odsto glasača, i time je potvrđena negova ubedljiva pobeda na izborima drugog aprila, dodao je Sušec.

Ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića na ponovljenim izborima 11. aprila na biračkom mestu broj 11 u Glogonju samo je potvrda onoga što su građani Srbije izabrali drugog aprila, rekao je Željko Sušec, predsednik GO Srpske napredne stranke u Pančevu. Sušec je potvrdio da je u Glogonju od 808 građana, Aleksandra Vučića podržalo čak 628 ili 77,80 odsto.

- To je samo potvrda da je Aleksandar Vučić drugog aprila dobio podršku preko dva miliona građana Republike Srbije i njihova je želja da Aleksandar Vučić u narednih 5 godina bude predsednik Republike Srbije, odnosno predsednik svih građana pa čak i onih koji ga ne vole. Kada su u pitanju izbori od drugog aprila, Srpska napredna stranka je tokom predizborne kampanje išla demokratskim duhom i idejom Aleksandra Vučića za stvaranje zdrave, napredne i moderne Srbije, za razliku od DOS-ovskih kandidata koji su radili antikampanju u protekle tri godine kako protiv Aleksandra Vučića, tako i protiv njegove porodice – rekao je Željko Sušec, predsednik GO SNS-a.

Željko Sušec je osudio incident koji se dogodio za vreme glasanja na ponovljenim izborima, nedaleko od biračkog mesta 11 u Glogonju.

- Ono što me je iznenadilo i razočaralo kao čoveka i građanina, a ujedno mije dalo podstrek da se dalje borim protiv toga, jeste događaj koji mi je ostavio ružan utisak. Radi se o incident koji se juče dogodio na izbornom mestu 11. Naime, član biračkog odbora iz jedne opozicione stranke prišao je jednoj devojci koja je bila 50 metara od biračkog mesta koja je sedela u svom vozilu. Uhvatio je za ruku i počeo je da je kontroliše predstavljajući se kao policajac. To je za svaku osudu i to je nasilje nad ženama. To je sličan scenario kao 24. aprila 2016. kada su kao divljaci ušli u RIK i kada su tukli žene i na snagu pokušavali da pređu census – dodao je Sušec.

Sušec se osvrnuo na organizovane proteste i rekao da su ti protesti bili unapred isplanirani i da je svakako trebalo da se održe između prvog i drugog kruga, jer se, kako kaže, nisu nadali da će Alaksandar Vučić već u prvom krugu osvojiti preko 55 odsto glasova.

- Da li je trebalo da se protesti održe? Naravno da jesu. Oni su morali da izvedu taj unapred smišljeni scenario, jer je on očigledno bio plaćen. To je zloupotreba i studenata i mladih pogotovu u gradu Pančevu. Imali smo prilike da vidimo da su to deca od 17 godina koji ni ne znaju šta je diktatura. Oni zloupotrebljavaju mladu decu zarad nekih svojih političkih poena – kazao je Susec.

Sušec se na kraju zahvalo svim građanima, a posebno Pančevcima, koji su na izborima za predsednika republike podržali Aleksandra Vučića i istakao je da je siguran da će Aleksandar Vučić kao predsednik voditi Srbiju u pravom smeru, kao i do sada.