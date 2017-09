Â

PANČEVO, 23. septembar 2017. (TV Pančevo) – Širom sveta, 26. septembar, obeležava se kao Svetski dan kontracepcije. Stručnjaci upozoravaju da sve veći broj mladih od 15 do 24 godine stupaju u nezaštićene seksualne odnose. Zbog toga ističu da je veoma važno da se koristi savremena kontracepcija, kako kasnije ne bi bilo posledica kao što su neželjena trudnoća, abortus ili seksualno prenosive infekcije.

Svetski dan kontracepcije obeležava se sa ciljem da se kod mladih podigne svest o značaju korišćenja kontracepcije, kako bi sačuvali svoje reproduktivno zdravlje, i sačuvali se od seksualno prenosivih infekcija. Kada se priča o kontracepciji, podjednako se misli na muškarce i žene, iako se na našem podneblju više potencira kontracepcija žena nego muškaraca. Podaci pokazuju da mali broj žena koristi kontracepciju, kaže dr Slađana Vukmirović – Staletović, specijalista ginekologije i akušerstva u Domu zdravlja Pančevo.

- Može da se dođe do podataka i ima adekvatne kontracepcije koje mogu da se da se koriste. Mislim da je to bolja stvar za žene koje mogu. Kontraceptivna sredstva su prilagođena ženama prema godinama. Jedna se predlaže za mlade devojke, druga za žene koje su rađale. Ima i muška kontracepcija, kondomi, a može da se radi i vazektomija koja je popularna u svetu kod muškaraca koji imaju dovoljan broj dece i ne misle da ih imaju više pa to urade - objašnjava dr Slađana Vukmirović – Staletović ginekolog – akušer.

Prema statistikama, broj neželjenih trudnoća, a samim tim i abortusa - raste. Na jedno živorođeno dete, urade se dve kiretaže, što je zabrinjavajuće. Srbija je sa Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom u samom vrhu Evrope po prekidima ne željene trudnoće.

- Prekid trudnoće nama spada u male intervencije. Jeste mala intervencija, ali komplikacije mogu da budu velike. Može doći do perforacija, krvarenja, upala, pa i do toga da žene više nikada ne mogu da ostanu trudne. Do onog što ja naglašavam, ostaju psihičke traume, jer svaka žena to podnosi drugačije - kazala je doktorka Vukmirović-Staletović.

Na raspolaganju je danas više od 15 različitih metoda kontracepcije, koje se međusobno razlikuju po efikasnosti, načinu upotrebe, prednostima i nedostacima. Važno je da mladi budu edukovani o svim raspoloživim mogućnostima i da o njima razgovaraju sa svojim partnerom i lekarom i tako donesu odluku koja je za njih najbolja.

- Za mlađu populaciju, mlade ljude koji nisu u braku, najbolja je dupla kontracepcija. To su kontraceptivna pilula i kondom. Tu se štiti od ne željene trudnoće ali i od seksulano prenosivih bolesti. Kada pričam mislim i na mušku i žensku decu, ne pravim razliku. Treba raditi na tome da shvate koliko je bitno da ne ostaju trudni kada nisu psihički i fizički zreli i ne planiraju da rađaju. to im jedino adekvatna kontracepcija može da omogući - istakla je dr Slađana Staletović Vukmirović.

Mlađa populacija sve što ih interesuje o kontracepciji može saznati u Savetovalištu za juvenilnu ginekologiju, koje funkcioniše u sklopu Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Pančevo, koje radi četvrtkom od 10.30 do 13.30, i od 17 do 19 sati. Dok se starija populacija može posavetovati sa svojim ginekologom prilikom odlaska na redovne preglede.