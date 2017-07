PANČEVO, 19. jul 2017. (TV Pančevo) - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je danas saopštio da a je u nastavku akcije "Ares" procesuirano više od 470 osoba, koji se sumnjiče da su počinile brojna krivična dela, pre svega neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja, prevara, primanje i davanje mita, teške krađe i druga krivična dela. U ekskluzivnom intervjuu za regionalnu RTV Pančevo, zamenik načelnika PU Pančevo Stevan Čigoja izjavio je da je tokom akcije “Ares” procesuirano 70 lica, zatim da je isti broj izvršenih pretresa, dok su pritvori određeni za 22 lica.

- PU Pančevo svojim planiranim aktivnostima kao i postignutim rezultatima, već duži period spada u jednu od boljih policijskih uprava. Kad kažem boljim, mislim bezbednijim policijskim uprava. U sklopu operativne akcije, za period od 13. do 19. jula, koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije, tako su i službenici PU Pančevo svojim planiranim aktivnostima i u cilju sprečavanja i rasvetljavanja krivičnih dela kao i na identifikaciju počinioca krivičnog dela, a pre svega, u cilju bezbednosti naših građana, postigla značajne rezultate u toku ove akcije. Procesuirali smo 70 lica, gde je prilikom pretresanje stana i drugih prostrija na 70 lokacija, otkriveno 76 krivičnih dela. Po strukturi krivičnih dela koje su 15 nedozvoljenih držanja opojnih droga, 2 neovlašćena proizvodnja i stavljena u promet opojnih droga, 2 razbojništva, 19 teških krađa, 14 krađa, 5 nedozvoljenih proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, 3 nasilja u porodici, 2 teške telesne povrede, jedno neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, 8 nedozvoljenih prometa akciznih proizvoda, jedno falsifikovanje isprava, jedno kriumčarenje, jedna prevara i jedno nedozvoljeno skladištenje robe. Ukupno do sada, podneto je 63 krivične prijave. U toku akcije, mera zadržavanja do 48 časova, određena je za 15 lica a za 7 lica, određen je pritvor do 30 dana. Uhapšeno je ukupno 11 lica po potragama koje su raspisane od strane PU Pančevo, od čega se pojedine odnose na izdržavanje kazne zatvora zbog izmišljenih krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminaliteta. U toku akcija zaplenjena je određena količina narkotika, dva pištolja, 12 pušaka, 47 komada municije različitog kalibra, jedan okvir za automatsku pušku, 3 vozila, 25 kg rezanog duvana, 250 boksova raznih cigareta bez akciznih markica i 880 litara raznih derivata - rekao je Stevan Čigoja, zamenik načelnika PU Pančevo.