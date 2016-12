PANČEVO, 27. decembar 2016. (TV Pančevo) –U Narodnom muzeju, gradonačelnik Saša Pavlov sa saradnicima, upriličio je novogodišnji koktel za goste iz političkog, privrednog, kulturnog, sportskog života Pančeva. Tom prilikom, on je poželeo svima srećnu Novu godinu, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u narednoj godini.

Drage zvanice, dozvolićete mi da budem malo emotivan i patriotski nastrojen, ovim rečima obratio se Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva, na koktelu Gradske uprave.

- Lokalna samouprava će i sledeće godine raditi ono što je radila i prethodnih godina i što će činiti i u godinama koje su ispred nas, nastojati da stvori dobre uslove za rad i život u Gradu Pančevu. Samim tim da omogući našim sugrađanima da se lično i profesionalno usavrše u svom radu. Zato pozivam sve Pančevke i Pančevce da se međusobno poštuju i da veruju u sebe i u druge i u svoj grad. Grad, to su ljudi, to ste vi, to smo mi i svi zajedno. Svima nama želim da zajedničkim snagama i u velikoj energiji, velikim trudom i radom postignemo sve ono što smo namerili u novoj godini – istakao je Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.

Kako je prijem bio u duhu Novogodišnjih praznika i sumiranja utisaka šta je urađeno u 2016. godini, ekipa Regionalne Radio Televizije Pančevo pitala je zvanice šta bi poželeli Pančevcima u 2017. godini.

- Našim Pančevkama i našim dragim Pančevcima poželeo bi mnogo zdravlja, jer kada smo zdravi sve možemo. Želim mnogo uspeha na svakom planu, da čuvaju porodicu, da gaje ljubav – rekao je Željko Sušec, narodni poslanik SNS-a u Skupštini Srbije i predsednik Gradskog odbora SNS Pančevo.

- Pošto sam ja čovek iz spotra i uglavnom svi poslovi koje obavljam, čak i u javnom sektoru su vezani za sport, poželeo bih što više rekreativnh aktivnosti, jer one produžuju život – kazao je Predrag Stojadinov, vd direktora JKP „Mladost.

- Srećnih i lepih trenutaka u krugu porodice. Da imaju snage i entuzijazma. Da u narednoj godini izađu sa dobro razvijenim planovima o uspehu, profesionalnom, pre svega. Poželeo bih da nam Pančevo izgleda lepše u Novoj godini – kaže Nemanja Rotar, većnik zadužen za kulturu.

- Želim mnnogo sreće i uspeha na ličnom i profesionalnom planu. A što se tiče poslovnog plana, da svi daju maksimum u onome čimu se bave, jer ako se svi budemo maksimalno posvetili svome radu, moći ćemo da napredujemo kao država, društvo – dodao je Saša Levnajić, poslanik SNS-a u Skupštini APV.

- Da što više budu sa ljudima koje vole, da budu što srećniji, što bezbrižniji i da godina bude bolja nego što je bila i bolja nego što očekujemo – kazao je Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada Pančeva.

- Pre svega sreće i zdravlja, jer nam je zdravlje najpotrebnije. I mnogo druženja, ličnih uspeha, poslovnih uspeha. Sve ono što bi poželeo sebi to bi i drugima – naveo je Danilo Bjelica, direktor JKP „Zelenila“.

- Za 2017. godinu želeo bih da što duže primamo plate, penzije, da ima što više zapošljavanja, da izgradimo naše Pančevo kao i što je nakada bilo - dodao je Nenad Šaletić, predsednik udruženja penzionera Grada Pančeva.

Gradonačelnik Pavlov poručio je Pančevcima da u idućoj godini nastavimo da se zajedno borimo sa izazovima koji su pred nama, da se lično usavršavmo i da pomažemo drugima.