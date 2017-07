PANČEVO, 3. jul 2017. (TV Pančevo) - Za sve putnike koji planiraju da putuju na Crnogorsko primorje, ATP je i ove godine uveo linije do mora. Autobusi na sezonskoj liniji za Herceg Novi saobraćaju iz Pančeva svakodnevno u 20 časova, a naši sugrađani će ovu liniju moći da koriste do početka septembra.

Počeli su godišnji odmori, a Pančevci su uglavnom već odabrali destinacije na kojima će letovati. Zahvaljujući saradnji pančevačkog ATP-a i budvanskog “Lalatović travela”, naši sugrađani imaju direktnu liniju do Herceg Novog. Putnici koji su krenuli autobusom iz Pančeva, kažu da su veoma zadovoljni autobusom, kao i cenom karata.

- Idem za Podgoricu. Idem na 7 dana sa ćerkom i unukom. Polazak iz Pančeva mi znači mnogo. Ne moram da presedam Pančevo - Beograd, pa glavna stanica, trčanje. Sednemo ovde i stignemo na destinaciju u Podgorici - istakla je sugrađanka.

- Na prvi pogled smo oduševljeni. Udobno je, imamo i sto pred sobom. Prva liga. Znači nam ova direktna linija. Blizu nam je kuća, ne moramo da idemo do Beograda. To je velika olakšica - objasnio je Pančevac. klp 931 0,35 - 0,49 - Ne moramo da idemo do Beograda da bi putovali. Ovo je dobar potez. Autobus je super. Sigurna sam da će i putovanje biti lepo - kazala je Pančevka.

Autobusi koji saobraćaju na relaciji Pančevo - Beograd – Sutomore – Petrovac – Budva - Tivat – Herceg Novi pružaju putnicima sav potreban komfor. Prema rečima Stane Petrović, iz Turist biroa ATP-a, cene karata su pristupačne, a putnici mogu da rezervisu mesta unapred.

- Prevoznik je “Lalatović” travel. Počela je prodaja karata i prevoz putnika za Herceg Novi 27. juna, i trajaće do 3-4 septembra, sve zavisi koliko bude putnika. Povratna karta je 4.410, u jednom smeru 3.110, za decu do 6 do 10 godina povratna karta je 3.110. Ko zna tačno kad putuje može,zbog sedišta, unapred da rezerviše mesto, da bi se obezbedili, a inače od 7 do 10 dana pre putovanja bi trebali da kupe kartu - rekla je Stana Petrović iz Turist biro ATP-a.

Autobus iz Pančeva do Crne Gore saobraća svakodnevno u 20:00 časova sa perona 17 autobuske stanice. Rezervaciju možete izvršiti na šalteru Turist biroa, a više informacija možete dobiti na broj telefona 013/318 - 370 ili na internet sajtu ATP-a.