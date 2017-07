PANČEVO, 25. jul 2017. (TV Pančevo) – Pozivamo Rodoljuba Draškovića da novac koji je spremio za izgradnju akva parka, dino parka, raznih dvoraca i svih drugih koještarija preusmeri na povećanje plata njegovih radnika u Vršcu. A ako mu tada pretekne, neka ulaže kako želi. Ružno je da se pojedinac ekstremno bogati i bespotrebno rasipa dok mu zaposleni jedva krpe kraj sa krajem.

Kakvi su uslovi rada u pogonima Swisslion, koliko dana rade nedeljno, koliko imaju prekovremenih radnih sati koje ne mogu da naplate...pitanja su kojima treba da se bavi sindikat ili tužilac, a ne mediji. Međutim, sindikat u vršačkom pogonu Swisslion ne postoji skoro dve decenije. Ko onda treba da zastupa prava naših sugrađana, koji su ostavljeni na milost i nemilost pojedinca? Tužilac...

Kada radnicima podigne plate, kada im da sva prava zakonom zagarantovana, kada poboljša uslove rada i državi plati sve što je obavezan, onda neka dobit investira u nove projekte i priča o lokalpatriotizmu. Do tada, neka ne glumi vlastelina kojem je stalo do dobrobiti Grada. Grad su građani. Ko ne poštuje građane ne poštuje ni Grad. A tebi je, Rodoljube, ovaj Grad mnogo dao - ćuteći.

Grad i građani se poštuju i kada se poštuje zakon. Niko nije iznad zakona, pa ni Rodoljub. A njegovo "mi smo država u državi" neka proba u Švajcarskoj, u uređenoj državi "koja stoji iza njega". Kada je to izgovorio shvatio sam koliko on nas, narod, smatra glupim. Tamo bi verovatno smeo da zida bez građevinske dozvole, na zemlji na kojoj nije vlasnik i da plaća radnike minimalcem dok stvara privatnu imperiju.

Jasno mi je zašto je Rodoljub počeo da gradi "na crno". Tako su ga navikle bivše vlasti, predvođene danas bogatim pojedincima, kojima je interes naroda, kao i tajkunima, bio zadnja rupa na svirali. Ali, zašto je vršačka građevinska firma "Rasing", kojoj je u više navrata stavljeno do znanja da se propisi moraju poštovati, počela da gradi bez obavezne dozvole? Mogu li bar oni da shvate da su prošla vremena raznih političko-interesnih grupacija kada im je sve bilo dozvoljeno?

Interesantan je i stav Rodoljuba da se sprečavanjem gradnje bez dozvole nanosi šteta Gradu? Kako to Rodoljube? To je tvoja privatna firma, to je tvoja investicija, to je tvoje grožđe? Zašto nisi gradio na parceli na kojoj jesi vlasnik? I kakav interes Grad ima u činjenici da ćete ti i Milan Popović, kojem si, kako nezvanično saznajemo, obećao 200 hektara vinograda, postati još bogatiji?

Kao građanin izuzetno poštujem napore Grada da se sve dovede u red, da nikada više bogati pojedinci, nekada samoupravljači bez imovine, ne budu iznad zakona i propisa. Zaboravite vremena u kojima ste imali vlastite političare/sluge. Budite bar jednom ljudi - poštujte ljude. Možda će onda i ljudi poštovati vas

Izvor: portal eVrsac.rs