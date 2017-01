PANČEVO, 25. januar 2017. (TV Pančevo) – U Maloj sali gradske uprave, javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ predstavila je predstavnicima lokalnih samouprava iz Južnobanatskog okruga, Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje. Cilj prezentacije je da se pokaže šta je sve projektovano do sada, ali i da se predstave kapaciteti koje ovaj sektor Direkcije poseduje, i na taj način svoje usluge projektovanja ponudi i drugim opštinama i gradu Vršcu.

Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, do 1993. godine funkcionisao je kao samostalno javno preduzeće „Urbanizam”, a zatim je ušlo u sastav JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“. Od tada do danas, uradili su svu plansku dokumentaciju potrebnu za Pančevo. Samo od 2011. do 2016. godina uradili su prostorni plan Pančeva, generalni urbanistički plan, 29 planova generalne regulacije, kao i 9 planova detaljne regulacije. Svi ovi planovi rađeni su sopstvenim kadrovima, koji poseduju sve potrebne licence za ove poslove.

- JP „Direkcija“ u svom sastavu ima Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje koje broji 17 zaposlenih. Cilj ove prezentacije je zapravo da se predstavimo svim opštinama i gradu Vršcu, koji su u Južnobanatskom okrugu sa planovima koje smo izradili, kao stručno osposobljeno preduzeće da možemo da vršimo ovakvu uslugu i za druge opštine i gradove - kazala je Maja Vitman direktorka JP „Direkcija“.

Svi planovi koji su urađeni za potrebe Pančeva, su urađeni kvalitetno, jer su ih radili ljudi koji su stručni i odgovorni , kazao je gradonačelnik Saša Pavlov. Planska dokumentacija nije važna samo zbog zakonskih obaveza ili pravca širenja gradova, već i zbog ekonomskog razvoja svake sredine. Posle mnogo godina lokalne samouprave u Južnom Banatu imaju nameru da sarađuju. Prvi korak je načinjen kroz Agenciju za regionalni razvoj Južnog Banata, ovo bi trebalo da bude drugi korak, naglašava Pavlov.

- Možda je ovo prvi korak, ne kažem da nam je to zadatak, isključivi imperativ. Možda je ovo prvi korak ka pravljenju jednog regionalnog Zavoda za urbanizam, koji bi u suštini bio od velike koristi za sve nas. Za sve opštine i gradove Pančevo i Vršac. Grad Pančevo ima pozitivna iskustva i želim da ta iskustva prenesem i da Vam napomenem da u saradnji sa ljudima iz Direkcije i ovog sektora za planiranje i urbanističko projektovanje nema greške – kazao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Osim za grad Pančevo, zaposleni u sektoru Urbanizma projektovali su i planove za Opovo, deo Kovina, Kikindu, Deliblato, Bavanište, Mramorak, Dubovac, Gaj, Skorenovac. U Direkciji očekuju da će se nakon ove prezentacije javiti i duge lokalne samouprave kako bi radili prostornu dokumentaciju za njih, kaže direktorka Direkcije, Maja Vitman.

- Smatram da jednom dobrom poslovnom reorganizacijom i organizacijom poslova u skladu sa dogovorom sa lokalnim samoupravama na nivou Južnobanatskog okruga, ti poslovi mogu da se obavljaju. Od 17 zaposlenih, dva su tehničari, a svi drugi su ljudi iz struke koje su nepohodne da bi mogli da se bavimo izradom ovakvih vrsta planova – objasnila je Maja Vitman direktorka JP „Direkcija“.

Prezentovanje osposobljenosti, znanja i kapaciteta nije nešto što je uobičajeno za javni sektor. Na ovaj način menja se i način razmišljanja, kaže gradonačelnik Saša Pavlov. - Prošlo je vreme izdvajanja iz gradskog budžeta. Prošlo je vreme subvencija. Svakodnevni fiskalni pritisak na lokalne samouprave stvara potrebu i moranje da se svi transformišemo. Pre svega organizaciono, a onda da to uradimo i u glavama, odnosno načinu razmišljanja, kako ćemo da prihodujemo, kako ćemo da zaradimo svoje plate - rekao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Cilj Direkcije i sektora za Urbanizam je da preraste u regonalni, zato što sve opštine Južnobanatskog okruga nemaju svoja preduzeća koja se bave prostorno-planskom i urbanističkom dokumentacijom, a u Pančevu ima dovoljno sručnog kadra koji ima dobre reference i potrebne licence za obavljanje tih poslova.