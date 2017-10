PANČEVO, 3.oktobar 2017. (TV Pančevo) – Rafinerija nafte Pančevo dobila je 22. septembra inegrisanu dozvolu, koja znači da se aktivnosti u NIS-u obavljaju u skladu sa zakonom u pogledu zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i upravljanje otpadom. Projekat za dobijanje integrisane dozvole je trajao tri godine i uloženo je preko tri miliona evra.

Rafinerija nafte Pančevo pre 15 godina je počela da ulaže u zaštitu životne sredine i ekološke projekte. Za te namene izdvojeno je preko 150 miliona evra. Svi objekti u Rafineriji su rekonstruisani sa ciljem zaštite životne sredine, objasnio je Vladimir Gagić, direktor Bloka „Prerade“ Rafinerije Pančevo.

- Rafinerija nafte Pančevo dobila je integrisanu ili IPPS dozvolu. Ona je za nas bitna jer sa njom možemo da obavljamo aktivnosti, a ujedno potvrda da ih obavljamo u skladu sa zakonom kada je u pitanju zaštita životne sredine, energetske efikasnosti i upravljanje otpadom. Istakao bih neke od najvažnijih projekata koji su urađeni sa tim ciljem. Rekonstrukcija svih rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo, rekonstrukcija pogona FCC, kao i rekonstrukcija svih punilišta u Rafineriji, a sa ciljem smanjenja štetnog uticaja na životnu sredinu - objasnio je Vladimir Gagić, direktor Bloka " Prerade " Rafinerije Pančevo.

Kako je istakao Gagić, sa stanovišta energetske efikasnosti je mnogo učinjeno. U poslednjih deset godina troškovi energetike su, skoro, prepolovljeni.

- To je sa jedne strane značajan ekonomski uticaj, a sa druge strane manje je štetnih uticaja na ekologiju. Želim da istaknem da je Rafinerija nafte Pančevo prva energetska fabrika koja je dobila integrisanu dozvolu - dodao je Gagić. Do integrisane dozvole nije bilo lako doći, a kako je objasnio Gagić bilo je neophodno da se pokaže da se svi procesi u Rafineriji rade u skladu sa zakonom u pogledu zaštite životne sredine. Ovom dozvolom kompanija se obavezali da u budućnosti koriste najbolje raspoložive tehnologije, one prepoznate od Evropske unije koje moraju da se primenjuju u rafineriskoj preradi kako bi štetan uticaj na ekologiju bio minimalan. Poslednjih godina značajno su unapređeni rezultati u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu. Gagić je takođe napomenuo da je ova dozvola najznačajniji dokument koji jedan operater može da dobije, a njenim dobijanjem Rafinerija nafte Pančevo svrstana je među najkvalitetnije proizvođače Evropi, a samo u poslednje dve godine NIS je u realizaciju projekata u oblasti životne sredine uložio 800 milion dinara.