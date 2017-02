PANČEVO, 14. februar 2017. (TV Pančevo) – Radoš Burić, najbolji je policajac, a Duško Mihajlović, najbolji je vatrogasac na teritoriji Južnobanatskog okruga za 2016. godinu. Nagrade im je uručila Danijela Lončar, načelnica Južnobnatskog okruga .

Profesije policajca i vatrigasca traže posvećenost, stabilnost, stručnost , ali i hrabrost i požrtvovanost, a sa momcima koji su profesionalci u svom poslu upoznala sam se od kako sam na čelu Južnobanatskog okruga, istakla je Danijela Lončar, načelnica, prilikom dodele priznanja najuspešnijem policajcu Radošu Buriću i najboljem vatrogascu Duško Mihajlović u 2016. godinu.

- I to su pokazali u prethodnoj godini. Radi se o dva momka ,kada sam prikupljala informacije o tome ko su i šta su, odnosno šta je to njih delegiralo da budu prvi medju najboljima i u Policijskoj upravi u Vatrogasnoj jedinici, dobila sam isti odgovor – radi ose o izuzetnim momcima. Oni svojim ličnim primerima daju primer svojima kolegama kako to treba i kako to može , momcima koji su uvek prvi, koji ne pitaju za svoje živote , to je ono što njih krasi. I koji su spremni da svoje živote žrtvuju da bi spasili živote drugih id a bi spaili imovinu.- kazala je Danijela Lončar.

Uz zahvalnost za priznanje, vatrogasac Duško Mihajlović i policajac Radoš Buriću u obraćanju su istakli značaj timskog rada.

-Ovo smatram kao jednu satisfakciju za moj trud i rad, iako mislim da posao vatrogasca nije posao pojedinca, nego posao timskog rada. Svakako ovo ćemo sa zahvalnošću svi mi vatrogasci čuvati i ponositi se ovim , plaketom ili priznanjem. – rekao je Duško Mihajlović.

-Nastavljeni su rezultati tokom 2016. godine isto kao i 2015. godine, kako u pogledu smanjenja krivičnih dela, tako i ubroju rasvetljavanja ukupnog broja izvršenih krivičnih dela, tako da očekujem da ćemo u toku ove godine nastaviti sa ovim rezultatima ili još i bolje. – istakao je Radoš Burić.

Nakon svečane dodele priznanja načelnica Južnobanatskog okruga Danijela Lončar se zadržala u prijateljskom razgovoru sa nagradjenim Duškom Mihajlovićem i Radošem Burićem.