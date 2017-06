PANČEVO, 22. jun 2017. (TV Pančevo) - Do danas je samo 19 roditelja preuzelo potvrde da im se deca nalaze na listi čekanja PU „Dečija radost“, i pokazalo zainteresovanost da im deca budu upisana u privatni vrtić pod istim uslovima kao u „državnom“ vrtiću. Dokumentacija će moći da se preuzima sve do popunjavanja broja mesta, odnosno do utorka, 27. juna kada je predviđeno da se dokumentacija upisane dece u privatni vrtić predaje u Uslužnom centru gradske uprave.

Grad je u budžetu za ovu godinu predvideo novac za sufinasiranje boravka 30 dece u privatnom vrtiću sa kojm je potpisan memorandum. Zainteresovani roditelji dece koja se nalaze na listi čekanja PU „Dečja radost“ ili škola koje imaju vrtiće, mogli su od početka nedelje da uzmu potvrde da ime je dete na listi čekanja i odnesu je u privatni vrtić, kako bi dobili potvrdu da će dete biti upisano u taj vrtić.

- Ponedeljak, utorak i sreda, bili su dani rezervisani da roditelji mogu da podignu potvrdu u PU „Dečja radors“ ili školi koje imaju vrtiće, da im je dete na listi čekanja. Do sada je to urađeno za 19 – toro dece. Očekivali smo da će taj broj biti i više od 30 - rekla je Tatjana Božić članica Gradskog veća.

Pošto je ostalo još slobodnih mesta zainteresovani roditelji moći će i dalje da prijavljuju decu za upis u privatni vrtić, sve dok se taj broj od 30-toro dece ne popuni, kaže Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za prosvetu.

- To nije samo današnji dan. Privatni vrtić je uzeo ovaj datum kao prvi. Može i petak, ponedeljak, s obzirom da u Uslužnom centru dokumentaciju podnose tek u utorak 27. juna. Tačnije od utorka pa nadalje - istakla je Božić.

Roditelji čija se deca nalaze na listi čekanja ne treba da brinu da će čim uzmu potvrdu izgubiti mesto na listi čukanja PU „Dečja radost“ objašnjava Tatjana Božić.

- To dete ostaje na listi čekanja u PU „Dečja radost“. Tek ako bude promljeno u „Kefalicu“ onda ćemo poslati spisak u „Dečja radost“, koja deca su primljena i oni se eliminišu sa liste čekanja. Sva ostala deca koja budu konkurisala, a ne budu primljena u privatni vrtić ostaju na listi čekanja - kazala je Tatjana Božić.

Prema rečima Tanje Božić, subvencije će važiti sigurno za školsku 2017/18. godinu. Ako bude novca u budžetu i za naredenu školsku godinu biće opredeljena sredstva za ovu namenu za veći broj dece, a sve u cilju smanjenja liste čekanja.