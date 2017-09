PANČEVO, 17. avgust 2017. (TV Pančevo) –Po odluci Ministarstva zdravlja od danas će se jednom mesečno obavljati besplatni preventivni pregledi za sve građane sa ili bez zdravstvene knjižice. Opšta bolnica Pančevo pridružila se akciji besplatnih preventivnih pregleda.

U specijalističkom centru Opšte bolnice Pančevo obavljeni su preventivni pregledi stanovništva - EKG, merenje šećera u krvi, merenje krvnog pritiska i razgovor sa lekarima.

- Super su mi rezultati. Ovo je izuzetno dobra ideja da možemo na jednom mestu da uradimo EKG, šećer i pritisak. Dobro je što će svi moći da dođu bez obzira da li imaju knjižicu – objasnila je anketirana.

- Rezultati su uglavnom dobri, ali me je iznenadio šećer. Nisam nikada imala, a sada imam 7,5. To me čudi, ali sam doručkovala, pogrešila sam, nisam trebala. Svakako ću se kontrolisati. Drugo je sve u redu. Mislim da su pregledi veoma značajni i da svako treba da nađe vremena da dođe. Kontrola šećera, pritiska, EKG su veoma važni za svakog i za mlade i za stare, posebno za nas mlade – našalila se starija sugrađanka.

Direktor bolnice doktor Slobodan Ovuka rekao je da su preventivni pregledi dobra ideja da se stanovnici naviknu na redovan pregled kako bi mogli pravovremeno da reaguju i objasnio je da je preventiva najvažnija u sprečavanju mnogih bolesti.

- Do sada je prošlo oko pedesetak ljudi što govori o dobrom interesu koji postoji kod ljudi da se pregledaju. Radimo opšti internistički pregled, koji uključuje vađenje krvi, određivanje vrednosti šećera u krvi, krvni pritisak, telesnu težinu, EKG i opšti pregled koji sprovodi pet lekara u dve smene, tako da ukupno deset lekara, tehničara i po dva laboratorijska tehničara rade od 8 do 16 sati. Za sad smo zadovoljni odzivom i ako se to pokaže kao dobro, onda ćemo nastaviti ubuduće – istakao je Ovuka.

Najveći problem je povišena vrednost šećera u krvi i krvni pritisak, kaže Ovuka.

- To je i inače jedna od masovnijih nezaraznih bolesti u našoj populaciji. Pokušavamo na osnovu metode skrininga da delujemo. On se među zdravom populacijom traži u nekom ko je eventualno bolestan ili je u fazi u kojoj se može preventivnim merama i bez velike terapije reagovati. Apelujemo da promeni način i stil življenja i da time sebi produži život. Mislim da je vrlo dobra priika za stanovnike da relativno brzo, besplatno i jednostavno provere osnovne parametre svog zdravstvenog stanja. Pregledi će biti organizovani svakog meseca – pojasnio je Ovuka.

Sudeći po prvoj akciji u kojoj je za nešto više od dva sata prošlo oko 50 ljudi, lekari očekuju da će i naredne akcije preventivnih pregleda biti prihvaćene i da će biti dobar odziv pacijenata.