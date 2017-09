PANČEVO, 16. septembar 2017. (TV Pančevo) – U Vršcu je sinoć počeo 60. jubilarni Grožđebal koji je svečano otvorila predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Ona je ključeve grada Vršca predala popularnom Vinku Loziću koji će suvereno vladati Vršcem i diktirati tempo veselja vinopija do nedelje 17. septembra.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić zajedno sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem i ministrom bez portfelja zaduženim za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem prvo su obišli StartIt centar, gde su razgovarali o unapređenju poslovnog okvira i kreiranju uslova za osnaživanje IT sektora u Srbiji.

Ja sam i kao ministaka za državnu upravu i kao predsednica IT saveta, pre mandata nove Vlade,dobila dosta dobrih komentara koje smo uključili u naše planove za podršku informacionim tehnologijama. Neke od tih stvari smo završili. Imamo još puno posla. Drago mi je da smo večeras mogli da razgovaramo oko toga šta možemo dalje zajedno da radimo. Ja ću se u Vršac vraćati još mnogo puta i videćemo da ovde zajedno pokrećemo još neke projekte i da podržimo sve kompanije i sve mlade preduzetnikeu Vršcu, i IT-u al i u svim drugim oblastima, rekla je Ana Brnabič, premijerka Republike Srbije

Predsednica Vlade obišla je i čuvenu vinsku ulicu gde je razgovarala sa trgovcima.

Popričali smo sa ljudima koji ovde prodaju vino. To su fantastične male porodične kompanije. Razgovaraćemo kako možemo još da podržimo ovo, istakla je Brnabić.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, istakla je da je vinogradarstvo veoma značajan segment za Vršac, i prepoznat je od strane lokalne samouprave.

Prisustvo predsednice Vlade Republike Srbije i ministara, dokaz je da je Vlada prepoznala ovu manifestaciju kao turistički potencijal, a vino i vinogradarstvo kao dobar privredni potencijal ovog grada ali i ovog regiona, rekla je Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović podsetio je na državne podsticaje namenjene nabavci opreme i podizanje novih zasada vinove loze i dodao da će naredne godine biće više podsticaja za vino i vinare

Sledeće godine idemo korak dalje što se tiče vina i vinogradarstva. To je jedan od prostora gde mi možemo da napredujemo kao država, i gde možemo da napravimo novu dodatnu vrednost. Ne da imamo samo sirovinu, nego da radimo preradu. A to nije ništa drugo nego vino. Nema boljeg simbola za to nego što je Vršac, rekao je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nakon šetnje vinskom ulicom, premijerka Srbije svečano je otvorila jubilarne 60. Dane berbe grožđa, na Trgu Svetog Teodora Vršačkog.

Ako postoje dve stvari koje su važne za nas kao zemlju, to je da čuvamo našu tradiciju i kulturno nasleđe, a sa druge strane da podržimo mlade. Bez te dve stvari za nas nema budućnosti, a Srbija je zaslužila i ima potencijal. Vršac ima obe i svaka vam čast. Svako poštovanje Vršcu.

Nakon svečanog otvaranja usledili su grožđebalski vatromet i koncert Ace Lukasa.