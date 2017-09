PANČEVO, 26. septembar 2017. (TV Pančevo) – Započeli su radovi na obnovi zvonika Preobraženskog hrama u Pančevu. Planirano je da se postavi novi bakarni lim na kupoli zvonika, i da se pozlati krst koji se nalazi na njoj. Vrednost radova je nešto više od 2 miliona dinara, a finasira ih grad Pančevo. Planirano je da se radovi završe do kraja godine.

Preobraženska crkva predstavlja spomenik od izuzetnog značaja, zbog toga je prošle godine grad i formirao tim koji radi na očuvanju ovog hrama, kazao je gradonačelnik Saša Pavlov, prilikom obilaska radova na kupoli zvonika ovog hrama.

- Nije to samo pravna forma, ovaj objekat zaista je spomenik koji ukazuje na nacionalno biće svih nas koji živimo na ovim prostorima. S obzirom na značaj ovog hrama mi smo u Gradskoj upravi, formirali tim koji radi na očuvanju ovog hrama i ovo su prvi radovi koji su produkt rada tog tima - kazao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Preobraženska crkva ima veliki značaj za crkvu, ali i narod, grad i državu, kaže Stojče Cvetković, starešina Preobraženskog hrama. Zahvalio je gradonačelniku Pavlovu, što je Grad uspeo finasijski, ali i savetodavno da pomogne početak radova na rekonstrukciji hrama.

- Ovaj hram je od izuzetnog značaja. Ali dugo godina, skoro 60 godina, se nije ulagalo. To je pokazatelj, u kakvom je stanju. iziskuje velika sredstva. Svi znamo u kojoj situacioji živimo danas, ali nadamo se da će dobra volja, koja postoji, da pomognu da to saniramo onoliko koliko stoji do nas - rekao je Stojče Cvetković starešina Preobraženskog hrama.

Kupola se nalazi na preko 40 metara visine i radovi su vrlo zahtevni. kako je kazao gradonačelnik Pavlov, pomoć grada neće se na ovome zaustaviti.

- To je samo početak onoga što lokalna samouprava ima nameru da uradi na očuvanju ovog hrama. Od radova koji su potrebni, ostali su najzahtevniji, a to je sređivanje fasade i glavnog objekta. Kao i pravi zanatski radovi koji se odnose na zamenu keramike - dodao je Pavlov.

- Ovo je spomenik od izuzetnog značaja. Samim tim ovo je prvi korak u nizu radova koje predstoje. Mislim da će u dogledno vreme biti saniran, kao i Kule svetilje. Dočekaćemo dan kada ćemo se opet sakupiti i radovi će biti završeni objasnio je Nemanja Rotar član Gradskog veća.

Prema procenama Zavoda za zaštitu spomeika kulture u Pančevu za kompletnu rekonstrukciju Prebraženske crkve, biće potrebno nekoliko godina, kaže Jasmina Vujović, direktorka Zavoda.

- Trebaće nam nekoliko godina sigurno. Trenutno je urađen projekat smao za zvonik i sada započinjemo samo I fazu. Potrebna su nam i sredstva za fasadu zvonika, a potom i projekat za sam hram - rekla je Jasmina Vujović direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Vrednost radova na rekonstrukciji kupole Preobraženskog hrama je nešto više od 2 miliona dinara i finasira ih Grad Pančevo. Tokom radova na kupoli će biti postavljen novi bakarni lim, i biće pozlaćen krst koji se nalazi na zvoniku. Posao je dobio konzorcijom tri firme iz Beograda koje imaju iskustva u ovakvoj vrsti radova, a i sarađuju sa ostalim zavodima za zasštitu spomenika kulture. Predviđeno je da se radovi završe za 65 radnih dana.