PANČEVO, 28. jun 2017. (TV Pančevo) – Član Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Pavel Surovi, na konferenciji za novinare koja je održana ispred sedišta Saveta Slovaka u Novom Sadu, optužio je predsednicu Anu Tomanovu Makanovu za nepotizam i netransparentno trošenje sredstava slovačke zajednice.

Surovi je obelodanio ugovore koji pokazuju da je Ana Tomanova Makanova kao predsednica Nacionalnog saveta Slovaka potpisivala ugovore sa samom sobom ali i sa svojim suprugom. On je novinarima podelio Autorski ugovor o delu čiji su potpisnici Ana Tomanova Makanova, na jednoj strani kao predsednik Saveta i naručilac posla, a s druge strane kao autor i pružalac usluga.

Autor Ana Tomanova Makanova se ugovorom obavezala da će da učestvuje u idejnom sadržaju, kulturno-umetničkom i voditeljskom osmišljvanju programa desetogodišnjice obeležavanja osnivanja Nacionalnog saveta u Novom sadu, kao i otvaranju Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu. Za to je naručilac nagradio autora, odnosno Ana Tomanova Makanova samu sebe, sa 30.000 dinara.

„Umesto da joj bude čast i zadovoljstvo da po funkciji, kao predsednica NSSNM, učestvuje u organizaciji i otvaranju proslave, tako značajnog jubileja 10. godišnjice Nacionalnog saveta Slovaka, kao i svečanog programa Slovačkih narodnih Svečanosti, gospođa Makanova tu svoju protokolarnu, organizacionu i voditeljsku ulogu dodatno je naplatila, i to sa čak 30.000 dinara. U pitanju je krajnje amoralni čin i manipulacija funkcijom zbog koga bi Makanova trebala da podnese ostavku“ – rekao je Surovi.

„Postavljam pitanje da li je tada Ani Tomanovoj Makanovoj, visokoj funkcijonerki Demokratske stranke, pored njene potpredsedničke plate u Skupštini AP Vojvodine i poslaničkog paušala, što je zajedno iznosilo mesečno oko 160.000 dinara, zafalilo na neku kupovinu tih 30.000 dinara, pa se spustila na taj nivo da potpiše ugovor sa samom sobom, zloupotrebi položaj i obruka rad Saveta, koji čine i pošteni i čestiti ljudi. Verovatno je u to vreme mislila da može sve i da time neće niko nikada da se bavi niti da istražuje. Ovo je jedinstven slučaj. Do sada smo videli razne oblike malverzacija i zloupotreba položaja, ali da funkcioner bude u isto vreme i naručilac i izvršilac radova i da sama sa sobom potpiše ugovor o delu, to je za nas šokantno saznanje. Ovaj primer zaslužuje da uđe u Ilustrovani rečnik korupcije“, kazao je Surovi.

Surovi je takođe podsetio da je Makanova u to vreme primala jednu od najvećih plata u Srbiji. Takođe, Surovi je pokazao i neke od ugovora koje je Nacionalni savet Slovaka odnosno Ana Makanova potpisivala sa svojim suprugom Janom Makanom. Jedan autorski honorar koji je Makanova preko Nacionalnog saveta Slovaka isplatila svom suprugu iznosio je na 40.000 dinara, a drugi na 50.000 dinara.

NOVA AFERA TRESE NACIONALNI SAVET SLOVAKA: Novac namenjen Slovacima ovog puta trošen na garderobu, šminku, parfeme.

Ujedno je pozvao Agenciju za borbu protiv korupcije da pored kupovine zlatnog nakita proširi istragu i na druge afere u vezi trošenja novca namenjin slovačkoj manjini.

Time su nastavljene kontroverze koje se vezuju za razne godišnjice obeležavanja osnivanja Nacionalnog saveta Slovaka i programe Slovačkih narodnih svečanosti, koje se svake godine obeležavaju u Bačkom Petrovcu. Naime, pre mesec dana Surovi je obelodanio javnosti račune u iznosu od 407.000 dinara koji pokazuju da je Nacionalni savet Slovaka preko odbora za kulturu i obrazovanje potrošio novac na kupovinu zlata u zlatari. Prema izjavi same predsednice, zlatni nakit je kupljen za pokrajinske sekretare povodom obeležavanja godišnjice Saveta, a podeljen je na na svečanostima u Bačkom Petrovcu.

SUROVI: Prijavio sam FALSIFIKOVANJE POTPISA, neće me zaustaviti da AFERU "ZLATO" u Nacionalnom savetu Slovaka ISTERAM DO KRAJA.

Na kraju konferencije prezentovana je i računovodstvena analitička karta Nacionalnog saveta Slovaka, iz koje se vidi da je Savet Slovaka knjižio ulaznu fakturu u iznosu od 189.397,80 dinara iz diskonta Hatar Diszkont u Mađarskoj. „Postavljam pitanje šta je to predsednica kupovala i kako je prenosila i transportovala robu preko granice?“, zapitao se Surovi.

On je pozivao i ostale članove Nacionalnog Saveta Slovaka da se ograde od ovakve prakse predsednice NSS i sačuvaju svoj ugled i poštovanje koje imaju u slovačkoj zajednici.

"Ovo je samo delić zloupotreba u NSS. Uskoro ćemo obelodaniti nove šokantne podatke do kojih smo došli, a koji pokazuju na koji je način trošen novac Slovaka, kako su sklapani ugovori, šta se kupovalo za naš novac. Ovim želim da naglasim da su nakon obelodanjivanja afere "zlato" počeli članovi i insajderi iz NSS da nam ukazuju na razne slučajeve zloupotreba, iako je u pitanju obiman materijal, narednih nedelja ćemo ga predočiti javnosti“ – istakao je Surovi.