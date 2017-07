PANČEVO, 6. jul 2017. (TV Pančevo) – U Vršcu je propala tribina pokreta Dosta je bilo koja se odnosila na samodoprinos u ovom mestu. Nezadovoljni penzioneri napali su predstavnike ovog pokreta na tribini, dok se lider Saša Radulović, iako najavljen, nije uopšte pojavio.

- Mi treba da tužimo svoju opštinu, ja to neću da uradim iz moralnih i etičkih razloga, jer mi ovde žive sinovi, živeće moji unuci. Ovde nema ulica bez kanalizacije i bez vode. Mi smo kulturan evropski grad i vama želimo dobrodošlicu. Imali ovde najbolju pivaru u Srbiji, staru 300 godina. Ja sam po struci diplomirani ekonomista i mogu sa vama da raspravljam po svim pitanjima - rekao je nezadovoljni građanin.

- Vaš politički pokret je došao ovde da savetuje građane Vršca da tuže svoj grad. Moj stav je da nikada neću to uraditi. Grad u kom sam rođen i u kom sam se školovao i osnovao porodicu. Ako treba da pljujem onda ću da pljujem na osnovu svog ličnog stava a ne da dođete vi i da me nagovarate na to - rekao je stanovnik Vršca.

- Očekivala sam da će doći gospodin Radulović zbog koga smo mi ovde i došli. On ili nije hteo ili nije smeo da dođe i ne može da nađe izgovor za to što nije došao. Gde je do sada bio pokret Dosta je bilo? Zašto se niste do sada pojavili? - pitala je stanovnica Vršca.

Nikome nije bilo jasno zbog čega se Saša Radulović nije pojavio na tribini o samodoprinosu u Vršcu koju je sam zakazao i najavio. Građani su zbog toga ostali uskraćeni na mnoge odgovore od Radulovića. Pravdali su ga bezuspešno njegovi saradnici. Na kraju se sve svelo na advokate, tačnije Ivana Ninića, koji je pokušao da ubedi penzionere da tuže lokalnu samoupravu u kojoj žive. To se neslavno završilo kao što ste i videli u reakciji građana. Ranije, tokom dana, objavljena je informacija, da su za to nadležni državni organi i da penzioneri treba da se obrate nadležnom PIO fondu koji im za to stoji na raspolaganju. Kako je izjavila gradonačelnica Dragana Mitrović, procedure o vraćanju samodoprinosa su jasne i ovakve tribine, mogu samo da dovedu do širenja dezinformacija i namenjene su političkoj propaganda. To se i obistinilo. Kada su nezadovoljni odgovorima penzioneri i građani napustili tribinu, ona se pretvorila u klasičnu propagandu pokrajinskog odbora ovog pokreta. Nažalost građani su ostali uskraćeni na mnoge odgovore od Saše Radulovića, koji su se uglavnom odnosili na njegov rad kao stečajnog upravnika u Vršcu, odnosno u firmi Vršački vinogradi….